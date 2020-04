Zázrak z vašej záhrady! Pestujte mladú cibuľku, ktorá nielen výborne chutí, ale je aj úžasne zdravá

Cibuľa jarná

V ponuke nájdete rôzne odrody cibule jarnej, od tradičnej a overenej ‘Všetany’ alebo ‘Štutgardskej’, cez ‘Alicu’, ‘Elistu’ s predĺženým tvarom, ktorá sa ľahko krája na kolieska, preto sa nazýva aj salámová cibuľa.

Rovnako ‘Karmen’ je dlhoročne overená česká poloskorá odroda červenej cibule karmínovočervenej až fialovej farby s veľmi jemnou, pevnou, bielou dužinou. Má výbornú, pikantnú chuť, veľmi dobre sa skladuje. Vhodná je predovšetkým na konzumáciu v surovom stave.

Pestovanie

Sadzačky cibule vysádzajte na záhon koncom marca alebo v apríli, hneď ako to dovolí počasie a pôda je už trochu obschnutá, do riadkov vzdialených 30 cm, hlbokých 2 cm. Vzdialenosť rastlín v riadku má byť 6 – 10 cm. Po vysadení riadky zahrňte pomocou hrabličiek pôdou a utlačte. Aby sadzačky zo záhona nevyťahovali vtáky, prikryte ho králičím pletivom. Po vzídení záhon okopte, vyplejte, ak je veľmi sucho, aj zalejte.

Cibuľu veľmi často napáda peronospóra cibuľová (Peronospora destructor). Ak sa tak stane, porast ošetrite postrekom proti hubovým chorobám. Koncom júla až v auguste sa začína zber, a to vtedy, keď vňať v kŕčku je mäkká, listy žltnú a klesajú k pôde. Dozretú a dorastenú cibuľu vytiahnite z pôdy a uložte na suchom a vetranom mieste, aby doschla.

Cibuľa ozimná

Ak máte radi čerstvú cibuľu a na konci leta v záhrade voľný záhon, vyskúšajte pestovať odrodu ‘Augusta’ alebo ‘Hiberna’.

‘Hiberna’ je veľmi úrodná odroda, ale nie je vhodná na skladovanie. ‘Augusta’ prezimuje veľmi dobre, má menšiu vňať ako ‘Hiberna’, ale môžete ju zberať až o 10 – 14 dní skôr, odolnejšia je aj proti vybiehaniu do kvetu. Obidve odrody sú vhodné najmä na zber jarnej zelenej cibuľky.

Pestovanie

Osivo vysejte na pripravený záhon v druhej polovici augusta alebo začiatkom septembra. Keďže počas zimy môžu niektoré rastlinky vymrznúť, vysievajte hustejšie. Ak je koncom leta suchšie počasie, po vysiati pomôže niekoľkonásobná závlaha. Do zimy by cibuľka mala narásť do hrúbky ceruzky. Na jar môžete zberať skoré jarné cibuľky, neskôr ako čerstvú i suchú cibuľu.

Cibuľka pre zdravie

obsahuje vitamíny skupiny B , vitamín C, E, karotény, z minerálov železo, zinok, síru, fosfor, horčík, draslík, vápnik, sodík, meď a jód?

, vitamín karotény, z minerálov železo, zinok, síru, fosfor, horčík, draslík, vápnik, sodík, meď a jód? pomáha pri liečení chrípky a angíny

v tráviacej sústave udržuje zdravú mikroflóru , zlepšuje chuť do jedla a trávenie

, zlepšuje chuť do jedla a trávenie prispieva k redukcii vysokého krvného tlaku

pomáha predchádzať kŕčovým žilám a poruchám prekrvovania

a poruchám prekrvovania znižuje hladinu krvného cukru a hladinu cholesterolu

