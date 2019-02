Zelená farba a výrazná chuť! Poznáte japonský chren?

Jeho botanický názov je Wasabia japonica, no niekedy sa používa i Eutrema japonica. Je radený medzi koreňovú zeleninu a v kuchyni sa používa ako korenina. Má totiž veľmi ostrú chuť, ktorá dráždi skôr dýchacie cesty ako jazyk. Pravé wasabi je v Japonsku známe ako hon-wasab. Na trh sa dostáva v podobe zelenej pasty alebo prášku. Pravé wasabi je však veľmi drahé, pretože jeho pestovanie je náročné a nákladné.

Ako wasabi vyzerá

Patrí do čeľade kapustovitých (Brassicaceae) a dorastá do výšky 20 - 30 cm. Má väčšie srdcovité listy vyrastajúce zo silných podzemných koreňov a kvitne bielymi drobnými kvetmi. V prírode rastie v chladnejších podhorských oblastiach pod stromami a krami pozdĺž brehov potokov. V týchto lokalitách sú korene rastlín obmývané vodou s teplotou 12 až 15 °C. Najvhodnejšie rozpätie teplôt vzduchu je od 8°C do 18°C. Vo svojej domovine je to trváca rastlina a v zime vydrží -6 až -12 °C mrazy.

Vedeli ste, že...

... k sushi sa nepodáva len z chuťových dôvodov. Obsahuje látky, ktoré ničia baktérie, takže zabraňuje rýchlemu kazeniu sa čerstvých rýb?

Pestovanie

Pestuje sa na japonských ostrovoch Hokkaido, Kyushu, na poloostrove Izu a v oblastiach Shizuoka a Nagano. K veľkoproducentom patrí aj Čína, Taiwan, Nový Zéland, Kanada a v menšej miere severozápad USA. U nás by ste ho mohli pestovať na záhrade od jari do jesene a cez zimu ho premiestniť na prezimovanie do zimnej záhrady. Vyžaduje tienisté miesto so slnkom len v ranných a večerných hodinách. Pôda má byť humózna výživná a stále vlhká. Dá sa pestovať aj v nádobe ako izbová rastlina, ktorá musí stáť v miske s vodou. Neznáša však letné teploty nad 20 °C.

Vedeli ste, že...

... na strúhanie wasabi sa v Japonsku používa špeciálne strúhadlo vyrobené zo žraločej kože, ktorá svojou štruktúrou postrúha koreň na kašu?

Použitie v kuchyni

Okrem koreňov sa dajú konzumovať listy a listové stopky. Pridávajú sa do zeleninových šalátov, alebo ako príloha k mäsu. Možno ich nakladať do slaného nálevu alebo sójovej omáčky. Mladšie listy sú jemnejšie a majú menej ostrú chuť. Podzemok po umytí môžete zasa nastrúhať a skonzumovať čo najskôr, inak sa z neho rýchlo vytratia aromatické látky aj chuť.

