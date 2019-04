Zelená bomba, ktorá vás zásobí vitamínmi

Nastali ideálne podmienky na dopestovanie prvej úrody, ku ktorej nesporne patrí špenát a valeriánka poľná. Neskôr žezlo preberá šalát, a to nielen hlávkový. Čoraz viac slnečných lúčov, stúpajúce denné aj nočné teploty a predlžujúce sa dni umožňujú sejbu prvých semienok či výsadbu priesad listovej zeleniny. Najväčšou prednosťou týchto druhov je, že ich možno pestovať celoročne, hoci so zvýšenou náročnosťou počas zimných mesiacov.

Pestrá ponuka

Do skupiny listovej zelenine patria druhy hneď z niekoľkých čeľadí. Najznámejšie sú určite šaláty (hlávkový, listový, rímsky, ľadový), no nezabúdajte ani na čakanku, valeriánku poľnú, kôpor, fenikel, zeler stopkový či menej známu klaitóniu prerastenú. Toto široké spektrum čerstvej zeleniny zásobí vašu domácnosť vitamínmi už od skorej jari.Ani jeden z týchto druhov nemá rád pôdu prehnane ani čerstvo vyhnojenú maštaľným hnojom. Nech už však pestujete eruku (rukolu), mizunu, mibunu alebo klasický šalát, vždy myslite na pravidelnú okopávku a dostatok vlahy.Skleník vyhriaty jarným slnkom poskytuje ideálne podmienky na zber rýchlenej zeleniny. Poruke tak rýchlo môžete mať karotku, reďkovku či pór. Po zime je dobrým zdrojom vitamínov aj mladá cibuľka s cesnakom.Priamo do pôdy môžete siať eruku (rukolu) alebo vyskúšať lobodu záhradnú, známu ako francúzsky špenát. Už o pár týždňov sa dočkáte prvých listov.Od apríla sa paleta zeleninových druhov rozširuje o portulaku zeleninovú, červenú repu (cviklu), šalát rímsky, ázijské druhy listovej zeleniny kapusta sitinová – komacuna, japonská jedlá chryzantéma ‘Maiko’, jedlý láskavec). Úrodu pozberáte o niekoľko dní skôr s použitím bielej netkanej textílie, ktorá rastliny ochráni pred teplotnými zmenami a zvýši intenzitu dopadajúcich slnečných lúčov. Počas teplých slnečných dní treba textíliu na čas odkryť a rastliny vetrať.

Chrumkavé šaláty

Pri jarnej sejbe šalátu hlávkového do skleníka radšej použite odrody určené na rýchlenie (‘Neferin’, ‘Safír’, ‘Mariola’, ‘Griselda’) a na skoré jarné pestovanie na hriadke napríklad ‘Faraon’, ‘Maraton’, ‘Campari’, ‘Alanis’.Šalát listový je veľmi univerzálny a možno ho pestovať počas celého roka, pretože je menej náchylný na vybiehanie do kvetu ako šalát hlávkový. Farebné odrody typu lollo pestujte najmä na jesenný zber, budú krajšie vyfarbené.Šaláty potrebujú na zdravý rast živiny, no pôdu v starej sile. Hnojenie maštaľným hnojom neznášajú, ale odporúča sa pôdu prihnojiť minerálnym viaczložkovým hnojivom asi 3 týždne pred sejbou alebo sadením priesad.Pri skorých odrodách platí z pohľadu hnojenia pravidlo – menej je viac. Sú totiž oveľa náchylnejšie na hromadenie dusíka v listoch, čo je nežiaduce.Šalát hlávkový musí mať na tvorbu pekných pravidelných hlávok voľný rastový vrchol, preto ak vysádzate priesady, saďte ich plytko na vzdialenosť v riadku asi 25 cm.Na celoročné pestovanie sú vyšľachtené napríklad odrody ‘Maršálus’, ‘Excelsa’, ‘Mehari’ alebo ‘Merkurion’.Chrumkavý šalát ľadový je náročný na teplotu, preto s jeho výsadbou počkajte radšej do polovice apríla. Neznáša pokles teploty pod –1 °C. Prikrytie porastu netkanou textíliou urýchli zber kompaktných hlávok až o 12 dní.

Naozaj rýchla zelenina

Valeriánka je u nás menej pestovaná listová zelenina. Je nenáročná a chutí podobne ako špenát. Obsahuje prevažne vodu, no je aj zdrojom vitamínu C a železa. Rastie všade s výnimkou ťažkých zamokrených pôd. Je mrazuvzdorná až do –15 °C, takže v skleníku jej počas miernej zimy nehrozí vymŕzanie. Potrebuje však dostatok vlahy, najviac v čase vzchádzania. Je plodinou druhej až tretej trate. Na pravidelne obrábanej pôde s dostatkom živín nepotrebuje prihnojovať. Ak ste ju vysiali aj na jeseň, práve je vhodný čas na zber úrody. Koncom marca až začiatkom apríla ju môžete pestovať ako predplodinu so zberom v máji. Vzchádzanie semien urýchlite až o 13 dní, ak ich na asi 2 dni namočíte do vody. Pred plytkou sejbou upravte pôdu nielen kyprením, ale aj odburinením. Rovnako ako ostatné listové zeleniny ju zakryte bielou netkanou textíliou, vzíde tak rovnomernejšie. Nezabudnite si vysiať aj žeruchu siatu. Rýchlo rastie a nižšie teploty jej nevadia. Na pravidelnú dávku zelených lístkov korenistej chuti sejte semená v dvojtýždňových intervaloch. Bude vás zásobiť vitamínmi do zberu prvej úrody z hlavných plodín.

Nezabudnite si prečítať aj :