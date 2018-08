Zemiaková úroda: Viete, kedy je správny čas na ich zber?

V auguste už za čí na odumiera ť a usycha ť v ň a ť zemiakov. Ak je v ň a ť ešte zelená a šupka h ľú z zemiakov ešte jemná a nevyzretá, ľ ahko sa šúpe, vykopávajte iba to ľ ko zemiakov, ko ľ ko spotrebujete najbližšie 2-3 dni, dlhším skladovaním totiž vädnú a môžu zahníva ť .

Správny čas

Ke ď zemiaková v ň a ť úplne uschne, h ľ uzy už ď alej rás ť nebudú, môžete ich vykopa ť . Pod ľ a možnosti ich kopte za slne č ného po č asia, aby ste ich uskladnili suché. V prípade daždivého po č asia ich treba vykopa ť č o najskôr, aby neza č ali plesnivie ť a hni ť ešte v zemi.

Uskladnenie

Po vykopaní zemiaky nechajte 3-5 dní v tieni a na dobre vetrate ľ nom mieste „vydýcha ť“ , aby im spevnela šupka a oschli rany. Až potom ich uskladnite do pivnice. Pri rýchlom uskladnení do uzatvorenej pivnice hne ď po vykopaní by sa zemiaky mohli zapari ť a ve ľ mi rýchlo zhni ť .

Čítajte tiež: