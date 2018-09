Zvládnete to! Všetko o pestovaní hlivy ustricovitej (2.časť)

Kde ju ďalej pestujeme?

Prerastené vrecia postavíme do miestnosti s teplotou od 8 do 18 °C, ideálna je 13 °C. Pre hlivu pľúcnu môže byť teplota až 22 °C, pre hlivu miskovitú až 27 °C. Ideálna je miestnosť s rozptýleným svetlom, v ktorej dokážeme udržovať vyššiu vlhkosť vzduchu – asi 75 %, a zabezpečiť vetranie. Na pestovanie sú vhodné pivnice s oknom, garáže, haly, bývalé stajne, maštale či šopy. V chladnejšom období ju môžeme pestovať aj vonku na severnej strane budovy, pod stromami alebo krami. Dbáme však na to, aby na vrecia nedopadalo priame slnečné svetlo!

Keď hliva rastie

V otvoroch vreca sa postupne objavujú plodnice. Rastú v trsoch a v niekoľkých vlnách. V domácich podmienkach zberáme tri až štyri úrody v priebehu dvoch až troch mesiacov. Počas rastu priestory vetráme a vlhkosť vzduchu zvyšujeme kropením podlahy. Ak majú plodnice dlhé nožičky a malé klobúky, znamená to nedostatok čerstvého vzduchu, prípadne svetla. Ak sa na prerastenom substráte plodnice netvoria, je vhodné vrece premiestniť na dva až tri dni do chladnejšej miestnosti, prípadne vyložiť vrecia na tri chladnejšie noci von. Po schladení sa na povrchu substrátu začnú objavovať zárodky plodníc.

Zberáme úrodu

Trsy plodníc zberáme vždy celé, bez ohľadu na to, či sú v nich malé plodničky. Vytočíme ich z vreca tak, aby otvor po nich zostal čistý, bez zvyškov húb. Hlivu môžeme skladovať v chladničke pri teplote do 4 °C maximálne 5 dní. Ukladáme ju lupeňmi smerom nahor. Úrody hlivy dosahujú 10 – 30 % hmotnosti substrátu.

