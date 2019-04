Dôležité včely! Tieto fakty by mal poznať každý záhradkár

„Po vyhynutí včiel nám ostávajú štyri roky života.“ Výrok Alberta Einsteina znie trochu hrozivo, no asi nebude ďaleko od pravdy. Apokalyptické scenáre sa líšia v podstate len v dĺžke času. Včiel stále ubúda, agresívne formy poľnohospodárstva a rozrastajúce sa mestá im uberajú životný priestor. Aby prežili, potrebujú našu pomoc.

Sladká odmena

Včely a med sprevádzajú človeka odpradávna. Už v staroveku sa med používal na liečenie i posilnenie bojovníkov a považovali ho za pokrm bohov. Ľudia v tom čase včely síce nechovali, no zberali med z dutín stromov a skál, kde si včely budovali plásty. Patrí medzi najstaršie a najzdravšie sladidlá vôbec. Postupne ich však nahradila cukrová trstina a repa a med sa dostal do ústrania.

Nie všetky sú na med

Včiel existuje na celom svete asi 20-tisíc druhov. Zo 700 druhov žijúcich v Európe iba jediná sa chová na produkciu medu – včela medonosná. Včely spolu so čmeľmi a priadkou morušovou patria medzi užitočné hospodárske zvieratá. Med vyrába z nektáru, ktorý sosákom vyberá z rastlín. Ten obohacuje o vlastné enzýmy, zahusťuje a ukladá do plástov. Okrem medu zbiera peľ do vačkov na zadných nohách.

Väčšia úroda

I keď v súčasnosti staviame na samoopelivé druhy plodín, často sú menej životaschopné a úroda z nich je menej chutná. Opelenie hmyzom je preto nenahraditeľné. Odhaduje sa, že až 71 zo 100 druhov rastlín, ktoré tvoria podstatnú časť svetovej potravy, opeľujú včely. Ako to robia? Pri zbere peľu a nektáru sa zvyšky peľu zachytávajú na chĺpkoch, ktoré pokrývajú ich telo. Tak roznášajú a premiešavajú peľ zo susedných rastlín a dopravia ho priamo do kvetu. Plody opelené včelami sú krajšie, väčšie a celková úroda je väčšia.

Prečo miznú

Včelárov ubúda a chemikálií pribúda. Včelárstvu sa venujú prevažne starí ľudia, ktorí svoje remeslo nemajú komu prenechať. Navyše, množstvo cudzieho a často falošného medu vytláča domácu kvalitu. Poľnohospodárstvo používa veľa pesticídov na ochranu rastlín proti škodcom. Spolu so škodcami však chemikálie ničia i užitočný hmyz. Postrachom včiel je v poslednom čase rýchlo sa rozširujúci parazit – klieštik včelí. Proti nemu môže včely ochrániť iba včelár.

Fungujúce spoločenstvo

V úli žije okolo 40-60-tisíc včiel. Aby toto obrovské množstvo jedincov mohlo fungovať pokope, každý musí mať presne danú úlohu. Spoločenstvo vedie včelia kráľovná, všetci ostatní ju vždy nasledujú. Kráľovná sa vyvinie z normálnej včely vďaka starostlivosti ostatných včiel a kŕmeniu výživnou materskou kašičkou. Kráľovná je väčšia, s dlhším bruškom a býva označená farebnou bodkou. Dožíva sa 3-5 rokov a jej úlohou je kladenie vajíčok. Včely „robotnice“ majú za svoj krátky život niekoľko funkcií. Najskôr majú funkciu čističky – starajú sa o poriadok v úli a čistia bunky. Keď sa im vyvinú hltanové žľazy, stávajú sa z nich včely kŕmičky, starajú sa o potravu plodu. Vo veku 11 dní sa ich funkcia zmení na staviteľky plástov. Okrem staviteliek v úli nájdete strážkyne úľa. Včelie samce – trúdy – nevedia zháňať potravu ani upratovať úľ. Ich hlavnou úlohou je oplodniť včeliu kráľovnú počas svadobného preletu. Sú odkázané na včely robotnice, ktoré však hneď po svadobnom prelete prestanú trúdy kŕmiť a vyženú ich z úľa.

Prirodzené prostredie

Pre udržanie včiel v našich záhradách je nutné vytvoriť im vhodné životné prostredie. Žiaľ, nízko kosené čisté trávnaté plochy a vždyzelené dreviny nie sú pre včely zaujímavé a neposkytujú im potravu. Nahraďte aspoň časť trávnika kvetinovým záhonom, kvitnúcou lúkou alebo kvitnúcimi drevinami. Včely, i keď sú vzdialené niekoľko kilometrov, postupne si k vám nájdu cestu. Praktickým pomocníkom môže byť i domček pre hmyz, kde prezimujú včely samotárky a iné užitočné živočíchy. Stane sa nielen praktickým, ale i dizajnovým doplnkom vašej záhrady.

