Úžasné divadlo! Život na vtáčom ostrove na Oravskej priehrade môžete sledovať online

Živý prenos z vtáčieho ostrova na Oravskej priehrade v Námestove spustili v týchto dňoch v testovacej prevádzke na stránke vtaky.sk. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.

Na ostrove hniezdia čajky bielohlavé, smejivé, rybáre riečne a medzi nimi aj kačice divé a chripľavky.

Tento rok tu prvýkrát v histórii zahniezdila hus divá. Podľa ornitológov je to v horskom oravskom prostredí rarita. "Chceme, aby si ľudia mohli pozrieť, ako to vyzerá v takej vtáčej kolónii, keďže pre hniezdenie je tam zakázaný prístup. Na ostrove sa stále niečo deje. Naháňajú sa čajky, budú stavať hniezda, sedieť na vajíčkach, kŕmiť mladé, je to tam veľmi zaujímavé," priblížil riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Miroslav Demko.

Živé prenosy realizujú vďaka projektu Life "Obnova mokradí a ochrana vtáctva v chránených vtáčích územiach Poiplie, horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku"

