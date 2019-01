Domácej sa nič nevyrovná! Máme recept na tradičnú vianočku

Domáca Vianočka

Potrebujete:

Na kvások: 1 lyžicu hladkej múky, 100 ml vlažného mlieka, 1 lyžičku kryštálového cukru, 40 g droždia,

Na cesto: 80 g masla, 80 g práškového cukru, 200 g hladkej múky, 200 g polohrubej múky, 3 lyžičky vanilínového cukru, 2 žĺtky, 75 ml vlažného mlieka, 50 g hrozienok, 1 lyžicu rumu, 1 bielok na potretie, 1 vajce na potretie, soľ, 30 g mandľových lupienkov na posypanie

Pripravíme kvások:

Do vlažného mlieka rozmrvíme droždie a vmiešame cukor a múku. Necháme na teplom mieste vykysnúť.

Pripravíme cesto: Zmäknuté maslo s cukrom vyšľaháme do peny. Postupne zašľaháme žĺtky a prilejeme vlažné mlieko. Pridáme preosiatu zmes múky zmiešanú s vanilínovým cukrom a so soľou a vykysnutý kvások. Vypracujeme cesto. Nakoniec do cesta nasypeme hrozienka a prilejeme rum. Cesto prikryjeme utierkou a necháme na teplom mieste vykysnúť.

Na pomúčenej doske cesto znova uhnetieme a rozdelíme na 8 rovnakých bochníkov. Jeden bochník rozdelíme na dve časti a odložíme. Zo zvyšných siedmich vytvarujeme valčeky rovnakej dĺžky s priemerom asi 2,5 až 3 cm. Základ vianočky upletieme zo 4 valčekov. Začneme pliesť od stredu a pokračujeme ku koncom. Základný vrkoč preložíme na plech vyložený papierom na pečenie.

Povrch základného vrkoča potrieme vyšľahaným bielkom. Strednú časť upletieme z troch valčekov a položíme na základný vrkoč. Nakoniec vytvoríme zatočením dvoch valčekov (z posledného bochníka) posledný vrkoč a položíme ho na bielkom potretý stredný vrkoč.

Upletenú vianočku prikryjeme utierkou a necháme ešte 30 minút kysnúť. Rúru vyhrejeme na 160 °C. Potom ju natrieme rozšľahaným vajcom, posypeme mandľovými lupienkami a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme asi 10 minút, potom teplotu trochu zvýšime (asi na 180 °C) a pečieme ešte 30 minút. Aby vianočka pri pečení nestmavla, môžeme ju pred koncom pečenia prikryť papierom na pečenie alebo alobalom.

