Koláč na slano! Pripravte vynikajúci s paradajkami a syrom

Rajčiakový koláč

Potrebujete: 150 g špaldovej múky, 3 vajcia, soľ, 3 lyžice oleja, 2 lyžice mlieka, 250 g ricotty, soľ, mleté biele korenie, kôpor, sušené provensalské korenie, bazalku, 200 až 250 g malých rajčiakov, 30 g balkánskeho syra

Do misky preosejte múku, pridajte soľ, jedno vajce, 2 lyžice oleja, mlieko a spolu spracujte. Podľa potreby prisypte ešte toľko múky, aby vzniklo nelepivé cesto. Zabaľte ho do fólie a odložte do chladu na 30 minút. Potom cesto rozvaľkajte na pracovnej doske medzi dvomi fóliami a preneste do okrúhlej, vymastenej a múkou vysypanej formy. Cestom vyložte dno i okraje formy. Rajčiaky umyte, osušte a rozkrojte na polovice.

Ricottu vymiešajte s dvoma rozšľahanými vajcami, posoľte, okoreňte, ochuťte nasekanou bazalkou a kôprom. Plnku rozotrite na cesto, uložte rajčiaky, posypte ich provensalským korením a pokvapkajte lyžicou oleja. Vložte do vyhriatej rúry a dajte piecť. Po zapečení ozdobte lístkami bazalky a posypte balkánskym syrom.

