Neodoláte im! Pripravte si koláče plnené kyslou kapustou

Koláče s kapustovou plnkou

Potrebujete:

Cesto: 300 g polohrubej múky, 1 žĺtok, 150 ml mlieka, 1 lyžicu práškového cukru, štipku soli, 15 g droždia, 40 g masla

Plnka: 300 až 350 g bielej kapusty, krupicový cukor, štipku soli, mletú škoricu, olej, maslo na potretie

Do vlažného mlieka dajte pomrvené droždie, štipku soli, cukor a nechajte vykysnúť kvások. Preosiatu múku nasypte do misy, pridajte rozpustené maslo, vykysnutý kvások a žĺtok. Vymieste hladké cesto, ktoré nechajte 20 minút nakysnúť na teplom mieste. Z nakysnutého cesta urobte 10 až 12 guliek, ktoré rozvaľkajte na okrúhly tvar. Do stredu položte vychladnutú plnku, kraje spojte, znova rozvaľkajte a uložte na plech vyložený papierom na pečenie. Vrch trochu popichajte vidličkou, potrite rozpusteným maslom a vo vyhriatej rúre upečte. Hotové posypte práškovým cukrom.

Plnka: Očistenú kapustu nadrobno pokrájajte a posoľte. Vodu zlejte a na oleji poduste domäkka. Ochuťte cukrom a mletou škoricou.

