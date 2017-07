Niečo pre mäsožravcov: Pikantné nové zemiaky s bravčovým

Pikantné zemiaky s bravčovým mäsom

Čo budete potrebovať:

500 g väčších nových zemiakov

soľ

mletú rascu

mleté čierne korenie,

grilovacie korenie

sójovú omáčku

olej

sušený cesnak

korenie na zemiaky

štyri plátky bravčového mäsa

chren

rukolu

Postup:

Zemiaky aj so šupkou umyte, dobre osušte a pokrájajte. Z oleja, soli, mletej rasce, sušeného cesnaku a korenia na zemiaky si pripravte marinádu, ktorou polejte zemiaky. Dobre premiešajte a rozložte ich do zapekacej misy. Dajte do vyhriatej rúry a pri miernej teplote zapečte.

Medzitým plátky mäsa posoľte, okoreňte, pokvapkajte sójovou omáčkou a posypte grilovacím korením. Plátky ochuteného mäsa pomaly opečte v panvici na oleji. Opečené mäso podávajte so zapečenými zemiakmi, dozdobte rukolou a posypte strúhaným chrenom.

