Osviežte sa! Rýchle recepty na domáce zmrzliny, ktoré budete zbožňovať

Čokoládová bomba z troch ingrediencií

Potrebujete: 1 salko, 250 ml šľahačkovej smotany, 100 g horkej čokolády (aspoň 70-percentnej)

Smotanu priveďte do varu a dajte do nej čokoládu polámanú na kúsky. Poriadne rozmiešajte a nechajte vychladnúť. Potom už len zmiešajte so salkom a odložte do mrazničky. Pred podávaním treba nechať zmrzlinu postáť aspoň 20 minút pri izbovej teplote.

Mätová kivi zmrzlina

Potrebujete: 10 kivi, 1 limetku, čerstvú mätu, 7 lyžíc medu, 2 ks plátkovej želatíny

Olúpané kivi nakrájajte na menšie kúsky a rozmixujte. Pridajte med, šťavu z limetky a lístky mäty, ktoré ste nasekali na drobno. Želatínu namočte do vody. Potom ju vyberte a rozmixujte v miske s lyžicou vody a pridajte k pripravenej zmesi z kivi. Všetko dobre premiešajte. Zmes vložte do mrazničky. Po dvoch hodinách ju vyberte a ešte raz poriadne rozmixujte. Potom ju opäť odložte do mrazničky a nechajte stuhnúť.

Bleskovka z jahôd

Potrebujete: 250 g šľahačkovej smotany, 250 g jahodového džemu, šťavu z citróna, jahody

Vyšľahajte šľahačkovú smotanu. Keď je tuhá, opatrne vmiešajte džem a citrónovú šťavu. Hotovú zmes vložte do uzatvárateľnej nádoby a dajte do mrazničky. Podávajte ozdobenú jahodami.