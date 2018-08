Pochúťka balkánskej kuchyne! Pripravte si ajvar

Čo budete potrebovať:

3 kilogram červenej papriky kápie

1 baklažán

500 gramov rajčiakov

1 feferónku (môžete vynechať)

4 strúčiky cesnaku (tiež môžete vynechať)

150 mililitrov oleja (slnečnicový, olivový)

3 polievkové lyžice octu

3 polievkové lyžicu cukru

1 polievkovú lyžicu soli

1 čajovú lyžičku mletého čierneho korenia

Postup:

Papriku umyte a poukladajte na plech na pečiaci papier a dajte piecť na 200 °C na 35-40 minút. Počas pečenia otáčajte. Baklažán na viacerých miestach popichajte vidličkou a spolu s rajčiakmi tiež upečte (približne rovnako dlho). Upečenú zeleninu prikryte potravinovou fóliou alebo dvomi utierkami, aby sa sparila.

Po niekoľkých minútach z paprík stiahnite šupky a vyberte semienka, baklažán prekrojte a vyberte dužinu, ošúpte aj rajčiaky. Všetko nadrobno nakrájajte (alebo pomeľte na mäsovom mlynčeku) a dajte do väčšieho hrnca. Pridajte nadrobno nasekané feferónky a všetky ostatné suroviny okrem octu a varte do zhustnutia. Nezabudnete stále miešať. Pred koncom varenia pridajte ocot, ochutnajte a podľa potreby pridajte koreniny. Horúcu zmes naplňte do menších pohárikov a sterilizujte 20 až 25 minút.

