Skúsený ovocinár radí: TOP druhy a odrody, z ktorých sa oplatí ovocný destilát

Hoci môžete destilovať prakticky každý ovocný druh, zásadný rozdiel je vo výsledku, ktorý dosiahnete. Destilát by mal byť lahodný, vo veľkej miere to však ovplyvňuje chuť a nutričné vlastnosti použitého ovocia, lebo aromatické a chuťové látky sa počas procesu destilácie prenášajú do destilátu. Nie vždy platí, že z aromatického ovocia vyrobíte aromatický destilát, alebo že pre menej výrazné ovocie bude fádny. Napriek tomu sú aromatickejšie ovocné druhy na destiláciu vhodnejšie.

Jednou zo základných veličín pri výrobe destilátov je obsah cukrov v použitom ovocí, lebo od nich závisí celková výťažnosť. Cukor sa počas kvasného procesu mení na etylalkohol, ktorý sa po prekvasení z kvasu oddeľuje destilačným procesom. Preto priama úmera hovorí, že čím je ovocie sladšie, tým je väčší predpoklad, že aj výťažnosť destilátu bude vysoká.

Na to, aby bol destilát kvalitný, je však potrebné dodržať množstvo ďalších krokov, ako je čistota kvasných nádob, optimálna teplota kvasenia, dĺžka času kvasenia a podobne.

Dôležité pravidlo!

Do kvasnej nádoby sa nikdy nedáva odpadové ovocie. Plody určené na destiláciu by mali byť ideálne vyzreté, čisté, bez akýchkoľvek plesní. Všetky nečistoty sa prenášajú do destilátu. Platí jednoduchá zásada: „Čo do suda dáte, to sa vám destiláciou vráti.“

Jablká

Aby ste aj z jabĺk vyrobili kvalitnejší destilát, plody by mali byť dokonale vyzreté a pred mletím zbavené stopiek, ktoré do výsledného produktu prenášajú trieslovinovú príchuť.

Ideálne sú staršie odrody pestované v klasických vyšších tvaroch (‘Jonathan’, ‘Coxova reneta’, ‘Matkino’). Jedna z ideálnych odrôd je ‘Jadernička moravská’, ktorá sa pestuje najmä vo valašskej oblasti.

Destilát nechajte pred konzumáciu poriadne vyzrieť, ideálne v dubovom súdku, ktorý mu dodá farbu a špecifickú chuť, čo zvýši jeho kvalitu. Vhodné je aj pridať kúsok sušeného jablka.

Hrušky

Na destiláciu sú o niečo vhodnejšie než jablká. Ak máte možnosť výberu, rovnako preferujte staršie odrody, ktoré vynikajú lepšou arómou, ako napríklad ‘Williamsova’. V kombinácii s jej červenou mutáciou ‘Williamsova červená’ bude destilát ešte lahodnejší.

Duly

Veľmi aromatické plody sú na destiláciu ideálne. Obsahujú len málo šťavy, preto, je potrebné zriediť ich po zomletí dostatočným množstvom vody, aby dokázali prekvasiť. Bežné je aj miešanie s jablkami v pomere 1 : 1.

Slivky

Na destiláciu sú najvhodnejšie a destiláty z nich patria medzi najvychýrenejšie. Ideálna je klasická ‘Bystrická’ slivka, ktorá sa však vďaka šarke sliviek z našich záhrad prakticky vytratila. Našťastie, existuje množstvo odrôd, v ktorých figuruje ako jeden z rodičov a do ktorých preniesla aromatické vlastnosti. Medzi ne patrí napríklad ‘Čačanská rodná’ poskytujúca aromatické destiláty lahodnej chuti. Hitom ostatných rokov je aj ‘Toptaste’, aktuálne najsladšia odroda na trhu. Vďaka vysokej cukornatosti poskytuje vysokú výťažnosť destilátu, ktorý je však viac liehový ako aromatický, preto je dobré miešať ju s inými odrodami. Na destiláciu sú vhodné aj ‘Stanley’ a ‘Presenta’, z novších sa osvedčila ‘Topper’, zo starších napríklad klasická ‘Durandzia’.

Marhule

Ideálna je ‘Maďarská’ a ďalšie odrody z tejto skupiny (‘Veľkopavlovická’, ‘Sabinovská’), ktoré patria medzi najaromatickejšie. Z novších sa osvedčili napríklad ‘Bergeron’ a ‘Strepped’.

Oskoruše

Keďže plody sú po opadnutí veľmi tvrdé a trpké, pred zakvasením ich treba nechať takzvane zhniličkovať, aby zmäkli a zosladli. Stále však budú veľmi suché, preto ich pri zakladaní kvasu zrieďte vodou v pomere 2 : 1.