Sladký obed! Jahodové knedlíčky ako od babičky

Jahodové knedlíčky

Potrebujete: 500 g jahôd, 300 g jemného nízkotučného tvarohu, 50 g masla + 50 g rozpusteného masla na poliatie, 200 g hrubej múky, 80 g krupice, 1 vajce, štipku soli, 2 ČL vanilínového cukru, 1 až 2 PL mlieka, 150 g hrudkovitého tvarohu a práškový cukor na posypanie

Jahody umyte, sceďte pomocou sitka, rozložte na utierku a nechajte osušiť. Z tvarohu, zo zmäknutého mas­la, z múky, krupice, vajca, zo soli, z vanilínového cukru a mlieka pripravte vláčne cesto, ktoré vložte do mikroténového vrecka. V chlade nechájte 30 minút odpočinúť.

Z vychladeného cesta urobte valček, ktorý pokrájate na plátky hrubé 1 až 1,5 cm. V strede kaž­dého plátku urobte prstom jam­ku, do ktorej vložíte jahodu a opatr­ne ju zabaľte.

Knedličky vložte do osolenej vriacej vody a pomaly varte. Kned­­ličky by mali byť vo vode ma­xi­málne 8 až 10 minút. Potom ich opatrne pomocou cedidla vyberte, preložte do väčšej misy. Polejte rozpusteným maslom, posypte tvarohom a práškovým cukrom.

