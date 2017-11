Sušené jablká a hrušky: Ideálny spôsob na spracovanie sezónneho ovocia

Spôsoby sušenia

Výborne poslúžia špeciálne sušičky, ale použiť môžete aj elektrickú rúru na pečenie či dokonca radiátor. Počas sušenia musí z rúry unikať vznikajúca para, takže treba ponechať pootvorené dvierka. Ovocie vysušte dôkladne, aby časom nezačalo plesnieť.

Uskladnenie

Po vychladnutí ho preložte napríklad do väčšieho skleneného pohára alebo do pláteného či papierového vrecka. Uložte ho do tmavej, suchej a chladnej miestnosti. Poháre so sušeným ovocím môžete aj zasterilizovať.

Postup:

Jablká treba nakrájať na kolieska alebo mesiačiky hrubé 0,5 až 0,7 cm, hrušky najlepšie na osminky. Ak vám neprekáža tvrdšia šupka, ovocie nemusíte šúpať. Po odstránení jadrovníkov kúsky na chvíľu ponorte do vody s malým množstvom kyseliny citrónovej. Zachovajú si bielu farbu.

Potom ich nechajte odkvapkať a uložte na mriežku alebo na plech, ktorý vysteľte papierom na pečenie a dajte sušiť – spočiatku pri teplote 80 °C, neskôr dosúšajte pri nižšej teplote okolo 60 °C. V polovici sušenia ovocie otočte na druhú stranu.