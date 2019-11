Tekvicové hody! Vyskúšajte tieto vynikajúce recepty a vychutnajte si sezónu naplno

Tradičný tekvicový koláč

Potrebujete na cesto: 800 g hladkej múky, 250 g masla, 150 g práškového cukru, 1 žĺtok, mletú škoricu

Potrebujete na náplň: tekvicu hokkiado, 4 vajcia, 200 g mascarpone, 160 g práškového cukru, štipka soli,

Suroviny zmiešajte a vypracujte na cesto. Do cesta pridajte aj troška škorice. Postačí štipka, ak ju máte radi môžete aj trošku viac. Formu na pečenie vymastite maslom a natlačte do nej cesto. Popichajte vidličkou a dajte piecť do vyhriatej rúry na 150 °C až kým bude cesto pekne zlatisté.

Tekvicu ošúpte a poduste, aby zmäkla. Potom ju rozmixujte a primiešajte zvyšné suroviny. Zmes dajte na upečené cesto a pekne rovnomerne rozotrite. Pečte opäť pri 150°C asi 30 minút. Po upečení nechajte koláč úplne vychladnúť. Môžete ho podávať ozdobený šľahačkou, ktorú posypete troškou mletej škorice.

