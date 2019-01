Výdatný obed! Gazdovská fazuľačka, ktorú si obľúbite

Gazdovská fazuľačka

Potrebujete: 1 hrnček bielej aj tmavej fazule, 2 zemiaky, klobásu, kúsok udeného mäsa, 4 plátky slaniny, hrsť sušených sliviek bez kôstok, 3 strúčiky cesnaku, nové korenie, celé čierne korenie, bobkový list, soľ, mleté čierne korenie, olej, smotanu - ak chcete

Fazuľu najprv namočte. Ideálne na noc. Potom ich dajte do hrnca, pridajte údené mäso, bobkový list, pár kusov celého čierneho korenia a nového korenia a varte kým nebudú fazule polomäkké. Potom na troške oleja orestujte nakrájanú slaninku, klobásu a nasekaný cesnak. Pridajte to do polievky. Z polievky vyberte kúsok udeného mäska a nakrájajte ho. Potom ho dajte opäť variť a pridajte aj nakrájané slivky. Pridajte tiež na kocky nakrájané zemiaky. Varte kým fazuľa a zemiaky nie sú mäkké. Potom ochuťte štipkou soli a korením podľa chuti. Pred dovarením ešte môžete pridať smotanu, ktorá polievku zahustí.

Vyskúšajte tiež: