Vynikajúca a zdravá príloha! Vyskúšajte pečenú mrkvu s medom

Pečená mrkva s medom

Potrebujete: mrkvu (asi 15 ks stredne veľkých), 60 g masla, 2,5 lyžičky medu, morskú soľ, čierne korenie

Mrkvu očistite, rozkrojte pozdĺžne trošku osoľte a uvarte (ideálne v pare) al dente. Na väčšiu panvicu dajte roztopiť maslo a pridajte mrkvu. Pokvapkajte medom a pridajte soľ a korenie. Mrkvu opečte a podávajte.

V chladnom období je konzumácia koreňovej zeleniny veľmi prospešná pre telo. Obsahuje totiž málo vody a tak telo príjemne zahrieva.

Vedeli ste, že...

Narozdiel od iných druhov zeleniny sa mrkva odporúča konzumovať skôr tepelne upravená ako surová. Je to najmä preto, lebo je takto pre telo oveľa lepšie spracovateľná a organizmus z nej lepšie prijíma všetky zdravé látky a vitamíny.

Mrkva pre zdravie

Je to obľúbená zelenina, ktorá je pre zdravie veľmi prospešná. Je to najmä vysokému obsahu vitamínu A, vitamínom skupiny B. vitamínu C, D a E. Z minerálov obsahuje horčík, vápnik, železo a ďalšie. Je plná antioxidantov a bohatá na vlákninu, čo prospieva tráveniu a črevám. Na druhej strane má len minimum tukov a cukrov, čo je tiež veľmi pozitívne.

