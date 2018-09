Využite sušičku naplno! Je čas, zásobiť sa ovocím, zeleninou aj hubami

Elektrické sušičky dokážu pri pomerne nízkej spotrebe výrazne pomôcť s prípravou sušených zásob počas celého roka bez ohľadu na vlhké či slnečné počasie. A to je veľká výhoda.

Bežné sušičky majú príkon od 200 do 500 W. Keďže sa suší pri nízkych teplotách, spotreba nie je taká vysoká, ako sa väčšina ľudí obáva. Štandardná spotreba sušičky sa pohybuje len okolo 0,1 až 0,5 kWh za vysušenie jednej várky potravín.

Zdravé sušenie

Domáce sušenie má svoje neodškriepiteľné výhody. Viete, aké ovocie, zeleninu či huby ste si nazberali, a tiež je na vás, či sa rozhodnete sušené potraviny ochrániť konzervačnými látkami, alebo ich necháte úplne na prírodno, teda najzdravšie.

Nastavte správnu teplotu

Dobrá sušička by vám mala umožniť nastaviť teplotu a čas sušenia podľa potreby, veď je rozdiel, či sušíte bylinky, huby alebo jablká. Na trhu sú také, ktoré vám ponúkajú rôzne stupne nastavenia konkrétnej teploty, alebo si podľa návodu zvolíte sušiaci stupeň, zvyčajne od 1 do 5. Teploty sa pohybujú zväčša od 30 do 70 °C. Práve pri týchto teplotách si totiž ovocie aj zelenina zachovajú najviac vitamínov.

Pri výbere sušičky by ste určite mali investovať do takej, ktorá už disponuje automatickým vypnutím po ukončení nastaveného času sušenie a poistkou proti prehriatiu. Ceny takýchto výrobkov dnes už nie sú vysoké a tieto funkcie určite stoja za to.

Pri koľkých stupňoch sušiť?

Väčšina sušičiek má priamo v návode na použitie odporúčané teploty sušenia jednotlivých druhov potravín. Najčastejšie sa rozlišujú huby, zelenina, ovocie, prípadne ryby či mäso, ak výrobok umožňuje ich sušenie.

Napriek tomu je to vždy tak trochu hranie sa a skúšanie, testovanie konkrétnej sušičky. Časy aj teploty sú len orientačné, lebo veľa zaváži i to, aké kúsky nakrájate, aké šťavnaté sú jablká či hrušky a podobne.

Nám sa vo všeobecnosti osvedčilo sušenie húb, jabĺk a hrušiek pri 55 °C, čili papričiek a sliviek pri 60 °C. Samozrejme, jednotlivé poschodia sušičky treba kontrolovať a podľa potreby prekladať.

Ako dlho trvá sušenie?

Z vlastných skúsenosti vieme, že vysušiť nasledujúce potraviny trvá zvyčajne:

Bylinky: 4 až 8 hodín

Huby: 10 až 18 hodín

Jablká: 13 až 17 hodín

Paprika (čili): 7 až 14 hodín

Slivky: 13 až 32 hodín

Zmes zeleniny na vegetu: 4 až 7 hodín

Všetko však záleží od toho, na aké kúsky ich nakrájate.

