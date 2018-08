Zamilujete si ich! Jednoduché čučoriedkové mafiny vás dostanú svojou vláčnosťou

Jednoduché čučoriedkové mafiny

Potrebujete: 150 g čučoriedok, 250 g hladkej múky, 1 balíček prášku do pečiva, 150 g práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 1 väčšie vajce, 8 lyžíc oleja (ideálne kokosového), 150 ml bieleho jogurtu alebo kyslej smotany

Vajíčko vyšľahajte, pridajte práškový a vanilínový cukor, olej, jogurt a všetko dôkladne premiešajte. Potom vmiešajte múku a prášok do pečiva. Do vypracovaného cesta pridajte čučoriedky. Cestom naplňte košíčky asi do troch štvrtín. Pečte pri teplote 180 °C, až kým mafiny nevyrastú a nebudú mať peknú zlatistú farbu. Podávajte ich posypané práškovým cukrom.

