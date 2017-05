4 KROKY ako sa rozhýbať bez toho, aby ste vytiahli päty z domu

Začať s cvičením vám môže brániť nedostatok času, peňazí alebo aj rôzne psychické bariéry. Prekonať vám ich pomôže cvičenie v pohodlí domova.

Na to, aby sme sa šli prebehnúť okolo domu alebo zašli do posilňovne, často vplývajú maličkosti. Čo je pre niekoho banálna vec, môže byť pre iných desivá predstava. Napríklad to, že by sa mali natiahnuť do priliehavého športového trikotu a legín a ísť tak niekomu na oči. Hlavne ak majú nejaké to kilo na vyše, či iné nedokonalosti. Nešportovec pôsobí medzi vypracovanými telami ako tŕň v oku a na podobnú exhibíciu nemá odvahu každý. Podobným nepríjemnostiam sa dá ale jednoducho vyhnúť. Začať s cvičením môžete pokojne aj v pohodlí domova.

Krok č. 1: Sledujte motiváciu

Menšia nevýhoda domáceho cvičenia je, že nemáte pri sebe trénera, ktorý by vám dokázal poradiť. Aj keď, dopyt prináša ponuku a jedného dňa možno aj u nás bude dostupná sieť domácich trénerov, ktorí budú dochádzať za svojimi zverencami. Medzičasom si ale vystačíte s bohatou ponukou cvičebných video-programov na internete, ktoré sa dajú realizovať aj doma.

Pri vašej prvej cvičebnej hodine sa teda ani nemusíte zdvihnúť z gauča. Vyložte si nohy a doprajte si čas, aby ste sa zorientovali v ponuke cvičení. Najrýchlejšie to pôjde prostredníctvom videí. Hľadajte niečo, čo vás osloví. Môže to byť cvičenie na fitlopte, joga, pilates, zumba, brušné tance, finančne nenáročné cvičenie s vlastnou váhou tela, či čokoľvek iné.

Krok č. 2: Zadovážte si pomôcky

Ak ste si už vybrali druh cvičenia, začnite si naň pripravovať aj svoje prostredie. Zadovážte si všetko, čo ste videli na videách, či už sú to činky, lopty, gumené pásy alebo iné pomôcky. Ak ste si vybrali pokojnejšie cvičenie, môžete si pripraviť vonné sviečky, či niečo odlišné, čo máte radi a čo vám pomôže z cvičenia urobiť príjemný rituál.

Nezabudnite na kvalitnú protišmykovú podložku. Môžete sa obklopiť množstvom športového náradia, ale nie je to nevyhnutné. Cvičiť môžete aj bez neho, pričom pri cvičení s vlastnou váhou je každé kilo navyše bonus. Spoľahlivo nahradí všetky činky a závažia.

Krok č. 3: Ide sa na to

Už ste pri poslednom bode a ešte ste sa ani nezapotili. Teraz ale ide skutočne do tuhého. Nachystajte si veci potrebné na cvičenie, zapnite si video a môžete ísť na to. Ideálne bude ak môžete video sledovať na veľkej televíznej obrazovke. Vďaka bohatej ponuke vás cvičenie nikdy neprestane nudiť, môžete ho kedykoľvek zmeniť alebo si ho zastaviť, aby ste jednotlivé cviky stíhali.

Precvičujúci z obrazovky vám okrem toho budú robiť príjemnú spoločnosť a výhodou domáceho cvičenia je aj to, že svojich virtuálnych trénerov môžete kedykoľvek vymeniť. Ak vás napríklad nebaví, že vám váš precvičujúci stále hovorí, že máte na sebe makať a poriadne zabrať, zmeňte ho. Môžete to radšej skúsiť s takým, čo precvičuje podobné cviky, ale po každom vás pochváli, ako ste to pekne zvládli.

Krok č. 4: Zdokumentujte si napredovanie

Vy sami najlepšie viete, prečo nechodíte niekam cvičiť. Ak vám cvičenie doma pomôže prekonať nejakú prekážku, ktorá vás blokuje, choďte do toho. Najdôležitejšie je začať, zvyk a potreba cvičiť sa už postupne dostavia samé. Pred a po každom cvičení nezabudnite na strečing celého tela, bez ktorého by ste si mohli ľahko ublížiť a zbytočne tak cvičenie predčasne ukončiť. Pokúste sa cvičenia kombinovať tak, aby ste precvičovali celé telo.

Cvičenie by ste mali cítiť, ale nemalo by bolieť. Ak máte nejaké zdravotné obmedzenia, poraďte sa najprv so svojim lekárom. Zo začiatku stačí aj niekoľko opakovaní alebo len ľahšie závažia. Ak vám to stačí, kľudne posilňujte aj s pol kilovou činkou. Pre lepšiu motiváciu si môžete všetko zdokumentovať – robte si raz za mesiac selfíčka. Aj keď sa vám môže zdať, že zmena neprichádza, je to len preto, že prichádza pomaly a fotky vám môžu ukázať, čo ste už v skutočnosti dosiahli.

