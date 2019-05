5 TOP športov vďaka ktorým pôjde spaľovanie ako po masle. Ktorý vyhráva?

Ak potrebuje zaútočiť na tuky, vsaďte na vytrvalostné aktivity. Oplatí sa ich zaradiť do tréningu, aj keď naberáte svalovú hmotu.

Chcete si do leta vylepšiť postavu? Naberáte svalovú hmotu, ale tuk akosi neodchádza. Všetko pôjde ako po masle, keď si zvolíte vytrvalostnú aktivitu. Nájdite si na ňu čas minimálne trikrát do týždňa. Ktorá je však najlepšia? Rebríček piatich najvhodnejších vytrvalostných športov na chudnutie zostavil nemecký magazín Fit for Fun.

Neutečie vám autobus

Vytrvalostným aktivitám sa však neoplatí venovať len kvôli lepšiemu spaľovaniu tukov a vylepšeniu postavy, vylepšenie fyzickej kondície oceníte aj v bežnom živote. Nefunguje vám v dome výťah? Bez funenia bez problémov vyjdete aj na piate, šieste poschodie a s ľahkosťou dobehnete aj na autobus.

