10 skvelých vecí zmení obyčajná chôdza. Netreba ani 10 tisíc krokov denne

Stačí zdvihnúť zadok zo stoličky či sedadla v aute a pocítite vo svojom živote revolúciu. Nepreháňame. Bonusy nemajú konca kraja! A o niektorých ste zatiaľ ani nevedeli.

Nadváha

Nejde o žiadne prekvapenie. No oplatí sa čísla trocha upresniť. Desaťtisíc krokov denne absolvujete, ak prejdete približne sedem až osem kilometrov. Cez týždeň, ak presedíte v práci osem hodín, ich odkráčate iba ak cestou pešo do práce, z práce do obchodu a z obchodu domov, plus dve prechádzky so psom. Reálnejšie je desaťtisícovú výzvu nechať na víkend. Vyberte sa na svižnú prechádzku do prírody na celé dopoludnie alebo popoludnie. Ak počas týždňa dáte aspoň päťtisíc krokov, stále je to lepšie ako nič.

Chôdzou k dokonalej postave: Vieme, koľko krokov denne potrebujete



Zdroj foto: Shutterstock