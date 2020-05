Aby vás už nikdy nebolela chrbtica: 4 VIDEOcviky na spevnenie svalov chrbta

Je jedno, či máte 20 alebo 40 rokov. Začať s posilňovaním svalov, ktoré pomáhajú držať chrbticu, nie je nikdy dosť skoro.

S posilňovaním svalov chrbta je lepšie začať hoci aj po päťdesiatke, ako vôbec. Od chrbtice vás môže bolieť prakticky čokoľvek. Počnúc prstami na nohách až po hlavu. Záleží od toho, ktorá platnička začne robiť šarapatu.

Posilnenie vnútorného svalového korzetu alebo „core“

Aby sa chrbtica samotná nemusela tak namáhať a platničky tak opotrebúvať, je nutné mať pevné svaly vnútri v tele, v takzvanom jadre, v angličtine označovanom ako „core“. Na posilnenie tohto vnútorného svalového korzetu nájdete množstvo cvikov. Spravidla nevyzerajú extra komplikovane, no až keď sa do nich pustíte, zistíte, aké sú vaše svaly slabučké a ako málo vládzete.

Dajte si každé ráno alebo kedykoľvek cez deň krátku zostavu, ktorú nájdete na videu. Spočiatku možno budete trošku bojovať, ale ak to nevzdáte, svaly si rýchlo posilníte. Spevní a vyformuje sa vám brucho, chrbtica vám bude neskonale vďačná a hlavne, nebude vás podchvíľou čosi bolieť.

Pár inštrukcií k cvičeniu

Pri celom cvičení dbajte na to, aby ste zostali stabilní. Pevne sa opierajte rukami o zem a nekývajte sa do bokov ani dopredu a dozadu, ak to nevyžaduje samotný cvik. Dýchajte pravidelne, najmä brušné svaly držte napnuté, chrbát vystretý, neprehýbajte sa.

Prvý cvik s nadvihovaním sa v kolenách opakujte 8x

Druhý cvik s prevažovaním sa dopredu tiež opakujte 8x

Zanožujte s každou nohou 4x

Nohu a ruku vystierajte 8x a po výmene strán znova 8x

4 cviky na pevnú chrbticu

Zdroj videa: Instagram/ @pilates_sara

