Aj boľavé kĺby sa musia hýbať. Aký pohyb im prospeje, radí lekárka

Atritída vás môže poriadne potrápiť, pohyb sa ťažko hľadá najmä pri jej akútnej forme. Ponáhľať na svah sa neoplatí ani s operovaným kolenom.

V prípade akútnej reumatoidnej artritídy musíte pohyb obmedzovať. Vhodné je cvičenie s odľahčením panvy, teda v sede. Kĺbom prospeje aj protiodporový pohyb vo vode. V bazéne stačí pochodovať alebo cvičiť s plutvami. Pozor na teplotu vody, nemôže byť príliš vysoká. Aktívnejší môžete byť v prípade chronickej artritídy.

Masírujte kĺby

„Pohyb veľmi pomáha pri chronickej artritíde. Zvoľte nordic walking, v zime bežkovanie, prípadne korčuľovanie,“ približuje MUDr. Alena Urvayová. „Ide o vláčny pohyb kĺbov, ktorý ich masíruje a tým bráni stuhnutiu. Nízke teploty počas jesene či zimy navyše schladzujú zápalové procesy.“ Rýchlosť prispôsobte svojim možnostiam, cielený pohyb môže byť aj pomalší. Po tréningu nezabúdajte na regeneráciu. Určite neskočte rovno z bežkárskej trate do horúcej vane. V pokoji sa dopoťte, následne sa osprchujte vlažnou vodou a kĺby ošetrite krémom, gélom či vazelínou, tak ako ste zvyknutí.

20 minút každý deň

V prípadoch artritídy je obzvlášť dôležitý strečing. Dvojnásobne to platí po štyridsiatke. Snažte sa rozcvičiť svaly, kĺbovú ohybnosť i úpony šliach. Chcete byť dlho výkonní a nezávislí od pomoci druhého? Musíte si nájsť na cielený pohyb čas každý deň. „Je to otázka 20-tich až 30-tich minút a tie si nájde každý. Povedať, že na to nemáte v 24 hodinovom kolotoči čas je smiešne,“ dodáva telovýchovná lekárka.

Na lyžovačku pomaly

Absolvovali ste začiatkom jesene operáciu kolena, ale chceli by ste ísť za pár týždňov na lyžovačku? Musíte si ho dokonale pripraviť. Práve zjazdové lyžovanie, ale i squash či tenis sú športy, ktoré dajú kolenám poriadne zabrať. „Po zranení, pri ktorom si poškodíte, prípade roztrháte niektorý z väzov a následnej operácii sval príliš nezaťažujete. Behom dvoch dní klesne o 6 až 9 centimetrov, čím sa zhoršuje stabilita celého kolena. Návrat do pôvodnej formy trvá štyri až päť mesiacov,“ varuje rýchlych lyžiarov doktorka Alena Urvayová.

Bez ortézy

Posilňovanie po operácii si vyžaduje trpezlivosť. Cvičiť musíte denne približne dve hodiny. Nie naraz, ale s odstupom, lebo v svale ešte nie je toľko energie. Posilňujte bez obväzu či ortézy. Koleno si spevňujte len vtedy, keď neviete predpokladať zmenu pohybu. Pevnosť pri chôdzi by malo zabezpečiť prirodzene spevnené svalstvo.