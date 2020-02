Osobný tréner: Ako si vybrať toho pravého? TIETO 4 kritéria nepodceňujte

04.02.2020

Chcete robiť niečo so svojou postavou? Túžite to robiť efektívne, no neviete, ako na to? Jednou z najlepších možností je obrátiť sa na osobného trénera.

Pre úspešnosť trénera nie je prioritou byť dokonalý v jednej oblasti. Autor: Shutterstock

Ako si ale vybrať správne? Poradí vám tréner Ľuboš Gsch. Osobný tréner by mal mať niekoľko atribútov. Tie si určujete vy a rozhodne nebuďte skromný. 1. Dobrý človek Možno si to budete najprv vysvetľovať ako čítanie z biblie, ale v podstate akýkoľvek vzťah sa buduje. A so zlým človekom nič dobré neurobíte. „Poznal som trénerku, ktorá mala certifikát a prax s tréningom i súťažením. Ako trénerka ale dlho nezotrvala. Myslím, že len niekoľko týždňov. Kam prišla, tam nastali zlosti a intrigy. Medzi trénermi (kolegami) i trénujúcimi. V úvode bol o trénovanie pod jej vedením veľký záujem. Ten však rýchlo opadol. Zavrhli ju trénujúci, kolegovia i samotný (nestranný) návštevníci fitka. Z trénerského hľadiska bola trénerka vybavená výborne. Z ľudského menej dobre a tým pádom jej všetko ostatné bolo zbytočné,“ hovorí Ľuboš Gsch. FOTO: Zadok snov za 30 dní. Robte týchto 7 cvikov a vaša postava bude na nespoznanie



Zdroj: Shutterstock

