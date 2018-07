Stále sa neviete odhodlať začať niečo robiť so svojimi kilami navyše? Tieto rady sa vám určite zídu.

Stačí niekoľko jednoduchých trikov, vďaka ktorým sa budete na cvičenie tešiť:

Netlačte na pílu

Ak si myslíte, že každý tréning, na ktorý sa chystáte, musíte odcvičiť na 110 % ,robíte chybu. Príliš veľký tlak na svoj výkon vás môže časom odradiť. Nenúťte sa do nezvládnuteľných výkonov. Cvičte tak, ako to vyhovuje vám. Dbajte na to, aby ste sa vždy cítili dobre.