FOTO: Na pevné brucho neplatia len „brušáky“. Trénerka vám ukáže pestré spevnenie

Snívate o pevnom a plochom brušku? Vďaka tipom európskej majsterky bikiny fitnes Denisy Lipovskej budete k nemu o pár centimetrov bližšie.

Postačí osem cvikov a komplexne si precvičíte brušné svaly, najmä priame a šikmé. Ak patríte k začiatočníkom, odštartujte tréning piatimi až desiatimi opakovaniami. Mali by ste odcvičiť celú sériu. Doprajte si len malé prestávky. „Mali by ste cvičiť dva až tri razy do týždňa. Medzi jednotlivými tréningmi si urobte deň pauzu,“ hovorí trénerka Denisa Lipovská. „Svaly sa budú postupne spevňovať, a keď sa vám už bude cvičiť ľahšie, počet opakovaní zvyšujte. Postupne na pätnásť, dvadsať, tridsať... Ak budete schopní urobiť tridsať opakovaní z každého cviku bez prestávky, mali by ste badať na brušku jasné zmeny,“ radí Denisa. Nezabúdajte na zdravé stravovanie. „Jedzte päťkrát denne menšie porcie. Vyhýbajte sa sladkostiam, jedzte veľa zeleniny a kvalitné bielkoviny.“