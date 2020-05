FOTOtréning: 8x ako si môžete doma účinne spevniť kolená

Svaly okolo kolena sú výborné stabilizátory. Neviete, ako si ich máte posilniť a kto vás pri cvičení skontroluje? Fyzioterapeutka Lenka Augustínová vám ukáže, ako na to.

Obed u mamy: Ktoré jedlo vás zase vráti do detských čias?

Svaly okolo kolena sa oplatí mať pevné, aj keď nemáte za sebou operáciu a nie ste vrcholový športovec. Môžu vás ochrániť pred vážnejšími zraneniami aj pri bežných úrazoch. „Svoj zdravotný stav by ste mali najskôr konzultovať s odborníkom, fyzioterapeutom. Pri cvičení je totiž dôležité správne dýchanie a práca s vnútrobrušným tlakom. Až keď si ich osvojíte, môžete začať so stabilizačnými cvikmi,“ približuje fyzioterapeutka Mgr. Lenka Augustínová. Práve odborník dohliadne na presnú pozíciu počas cvičenia. Aj doma by ste mali cvičiť pred zrkadlom alebo v spoločnosti niekoho, kto dohliadne na správnu techniku. Dôležité je napríklad držať hlavu v predĺžení trupu.

Pripravení? ►►►

Mostík

Ľahnite si na chrbát, pokrčte nohy, ruky položte voľne popri tele. Postupne zdvíhajte zadok z podložky tak, aby ste sa neprehýbali v krížoch. Snažte sa zdvihnúť po spodné uhly lopatiek. Po chvíli pocítite zapojenie sedacích svalov i zadnej strany stehien.

Foto: Laura Witteková