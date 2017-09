Hercovi Mariánovi Miezgovi buduje kondíciu netypický šport. Už ste ho skúsili?

Herec Marián Miezga (42) odohral predstavenie so zlomenými rebrami a jeho sestra si na ňom trénovala odber krvi. Za čo sa hanbí na pláži a bude raz reprezentovať Slovensko?

Moderujete reláciu Záhady tela, takže v súčasnosti ste asi najinformovanejší umelec vo veciach súvisiacich s ľudským zdravím. Cítite to tak?

Dozvedel som sa naozaj obrovské množstvo vecí, často ma aj zaskočili. Toto moderovanie dokonca prispelo k tomu, že som si dal po štyridsiatke prvýkrát urobiť veľkú preventívnu prehliadku. Už mám asi aj vek, aby som ju absolvoval. A musím si zaklopať, výsledky dopadli veľmi dobre. Našťastie, lebo vďaka Záhadám tela som sa už trocha pozoroval, či nemám tú, alebo onú chorobu...

Doteraz ste sa lekárom vyhýbali?

Mám lekárov kamarátov a rád sa s nimi stretnem na káve či na pivku, ale do ordinácie idem, až keď ma úplne položí, alebo mám čosi zlomené. Ak začnem kýchať, dám si niečo preventívne z lekárne. To nie je hypochondria, chcem ochoreniu predísť. Aj to je pokrok, lebo kedysi som bol ohľadne zdravia veľký lajdák. Chorobu som nevyležal, pil som studené na boľavé hrdlo... Teraz, keď chorobu hneď zachytím, prebehne „light“, nezložím sa ani nekašlem ďalšie tri týždne.

Čo ste mali zlomené?

Stalo sa to asi pred desiatimi rokmi, priamo v divadle. Mali sme večer premiéru hry Rómeo a Júlia, kde som mal s Robom Jakabom šermiarsky súboj. Tak sme si to doobeda skúšali a potom som si povedal, že si to ešte poskúšam aj sám. Inak, asi hodinu predtým sme si hovorili, že som ešte nikdy nemal nič zlomené, a ako som si to skúšal, šliapol som do prázdna, spadol som z javiska a hrudníkom som narazil na sedadlo v prvom rade. Videl som všetkých svätých! Kolegovia ma zobrali na röntgen, nič však na ňom nenašli. Vraj to bude len narazené.

A nebolo?

Večer som odohral premiéru, kde na konci robím premet a dopadám na zem. Našťastie, vtedy môj Mercutio zomiera, čo bolo vyslobodenie. Ležal som tam „mŕtvy“ ešte asi desať minút a nemohol som sa ani pohnúť. Bolesť to bola hrozná. Po premiére sme išli s mojou vtedy priateľkou, dnes manželkou, na veľkonočný pobyt, kde som celý čas ležal, nemohol som sa ani len zasmiať. Po návrate som išiel ešte raz na röntgen a lekár mi povedal, že mám zlomené najmenej jedno rebro.

Ako hlava rodiny v sitkome Naši vychováva troch synov. Rozumie si s nimi aj mimo kamier. Foto: Matej Kalina

Pri zdraví svojich malých synov ste úzkostlivejší ako pri svojom?

Keď je niečo dieťaťu, radšej by som trpel desaťkrát viac ja. Pred pol druha rokom ležal starší syn mesiac v nemocnici. Keby sa dalo, vezmem to za neho. Najprv mal v noci veľké bolesti nohy. Vtedy začal chodiť na karate, tak sme si mysleli, že možno natiahnuté šľachy. Potom nám všetci vraveli, že to budú rastové bolesti, to deti mávajú. Ale problém mal s kosťami. Našťastie, zdá sa, že je všetko v poriadku, Filip by hral futbal dvadsaťštyri hodín denne.

Vediete ich k športu?

Milujem šport každého druhu. Vyrastal som prakticky na ulici v Rači. Ako deti sme boli stále vonku a museli sme zapájať oveľa viac fantázie ako dnes, keď už všetko kúpite. Vyrobili sme si hokejové ihrisko s mantinelmi zo starých paliet, ktoré sme vyžobrali vzadu v obchode, dresy sme si nakreslili fixkami na tričko...Som veľmi rád, že synov nemusím nútiť do pohybu. Keď ideme do parku, okamžite začnú hrať futbal, Filip bol aj v tenisovom tábore, takže občas si zapinkáme. V zime hokej... A mladší Boris takisto. Je tam asi niečo zdedené.

Vy ste dokonca nádejný adept na reprezentanta Slovenska v petangu. Kedy bude nejaká medaila?

No, celkom tak to nie je, miesto v reprezentácii si dnes treba vybojovať. Pred trinástimi rokmi, keď sme začínali, sme boli na guľodróme dvadsaťštyri hodín denne! Verím, že ešte nájdem čas a budem sa petangu venovať viac. Potom možno do tej reprezentácie pôjdem.

Netrpí pri hre chrbát?

Naopak, dobre si pri hádzaní rozcvičíme chrbticu. Ruky však treba striedať. Preto sme si vymysleli turnaj „second hand“, keď hádžeme aj druhou rukou, aby sme mali záťaž na chrbát vyrovnanú. Navyše, aj keď sa to nezdá, petang je perfektný na kondičku. Nedávno mi na turnaji nameral krokomer osemnásťtisíc krokov. No každý šport potrebuje nielen svaly, ale hlavne čistú hlavu, aj tie vrcholové, aj adrenalínové. Ak sa vám nedarí a začnete sa spochybňovať, je problém. Ak ste sústredený, dokážete aj nemožné. Telo a hlava veľmi súvisia.

Ihly vám teda nerobia problémy?

Moja staršia sestra študovala na zdravotnú sestru a keď už pracovala v bývalej nemocnici na Bezručovej na oddelení nedonosených novorodencov, bol som ju párkrát pozrieť. No a na kom inom si mohla cvičiť svoju zručnosť ako na vlastnom bratovi? To bolo samé – daj mi žilu, odoberiem ti krv.

Nepriberáte z takejto životosprávy?

No ja som typ, ktorý nemusí celý deň jesť, ale asi po štvrtej poobede už by som zjedol všetko. Občas si objednávam takú balíčkovú diétu, keď mi prinesú päť jedál na celý deň, to je fajn. Ale nie, aby som schudol! Chcem sa hlavne dobre cítiť. Už som prešiel do fázy – radšej sa budem týždeň hanbiť na pláži, ako pol roka chodiť do fitka. Občas mi napadne delená strava, ale keď vidím ryžu vedľa rezníka či soté, a ryžu milujem, len tak si kde-tu zobnem, až ju zjem celú. Ak mám niečo prikázané či zakázané, tak to nedodržiavam, na to som špecialista.

Keby ste neboli herec, neskúsili by ste medicínu? Lekára gynekológa ste si už zahrali, táto práca je pre mnohých mužov asi dosť lákavá.

Ja a lekár? Obdivujem ich – príde, rozreže, pitve a… to som už prehnal, operuje. Ale nie je to hoby, ktorému by som sa chcel venovať. Ja by som si skôr otvoril nejakú zdravú reštauráciu.

Charita je dôležitá

Peňažnú výhru z vedomostnej súťaže venoval na terapeutickú izbu pre seniorov, maľoval električku propagujúcu hniezda záchrany, výťažok vianočného bazára chalaňov s kamarátmi pravidelne dávajú na dobročinnosť.