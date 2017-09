FOTO: Jessica Biel ešte krajšia a úspešnejšia! Takto vyzerá deň sexi mamičky

Manželka Justina Timberlaka, Jessica Biel prezradila, ako sa udržiava vo forme. Žije príkladne zdravo a k tomuto životnému štýlu vedie aj svoju rodinu.

Herečka sa vo forme udržiava vďaka joge a silovému tréningu. Vedie ju osobný tréner Jason Walsh. Uprednostňuje jednoduchú a čerstvú stravu s množstvom ovocia a zeleniny.

Odporúčania pre mamičky

Všetkým mamičkám odporúča zaradiť do stravy detí vždy niečo zelené. „Môžete to jednoducho prepašovať do svojich jedál bez toho, aby o tom vedeli. Najjednoduchšie je skryť zeleninu do vajec, rozmixovaných polievok, sladkých či slaných koláčov a smoothies," radí.

Občas treba zhrešiť

Hoci herečka dodržiava svoje zásady, sú dni, kedy zhreší a dopraje si aj nezdravé. Jej prehreškami sú cookies a pizza.

Pestuje zeleninu

Miluje svoju záhradu v Kalifornii, v ktorej s obľubou pestuje špenát, reďkovky a inú zeleninu. Z tých si najradšej robí čerstvé domáce šaláty.

Jej raňajky

Na raňajky má najradšej bezlaktózové a bezlepkové palacinky. Najčastejšie ich kombinuje s kešu alebo mandľovým maslom, medom, jablkovo-kuracími klobáskami a pije k nim zvyčajne čerstvé ovocné šťavy alebo zelený čaj.

Obed

Na obed si dopraje čerstvý šalát s quinoou a v obľube má tiež vegetariánske burgre s kopou zeleniny a orechov.

Olovrant

Bezlepkové praclíky s mandľovou omáčkou sú pre ňu výborným sekom. Pripomína chuť pravého smotanového syra, no neobsahuje ani kvapku laktózy.

Večera

Na večeru si rada pripraví lososa, ryžu a grilovanú zeleninu. V reštaurácii nepohrdne kuracím.

Materstvo ju zmenilo

Zdroj: Profimedia.sk

Herečka hovorí, že jej stravovacie návyky sa zmenili po tom, čo sa stala matkou. V tehotenstve jedla čerstvé jedlá a dnes dojedá zvyšky jedál zo synovho taniera. Spolu s Justinom o vedú k zdravej strave, no je jasné, že sú dni, kedy synovi Silasovi doprajú hranolky namiesto brokolice. Ako matka sa stala oveľa citlivejšou, empatickejšou a trpezlivejšou, čo jej podľa jej slov pomohlo aj v kariére. Priznala, že vďaka materstvu je psychicky silnejšia.

