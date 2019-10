Lezie na vás nádcha? Kedy môže cvičenie uľaviť a kedy vážne poškodiť srdce?

Od jesene až do jari musíte počítať s tým, že niekde chytíte nádchu či čosi horšie. Musíte vynechať fitko či behanie? Kedy zlepší a kedy zhorší cvičenie vaše zdravie?

Iste poznáte výrok o tom, že liečené nachladnutie trvá 7 dní a neliečené týždeň. Nádcha jednoducho potrebuje svoj čas na to, aby prepukla, aby s ňou vaše telo zabojovalo a aby ste sa zase vrátili do normálu. Otázka je, či vás cvičenie neoslabí a čas liečby nepredĺži, alebo či vám dokonca nespôsobí aj ďalšie zdravotné komplikácie. Práve preto mnohí radšej s fitkom, posilňovaním či behaním prestaneme už pri prvých príznakoch ochorenia. Výskumy ale radia pravý opak!

Nachladnutiu možno uľaviť

Na Ball State University v Indiane robili výskum s cieľom zistiť, či športovci môžu pokračovať v tréningu aj s nachladnutím. Zapojili početnú skupinu mužov aj žien s nachladnutím, pričom časť z nich pokračovala v cvičení a druhá časť pri príznakoch ochorenia športovať prestala. Ukázalo sa, že obe skupiny sa nachladnutia zbavili prakticky za rovnaký čas, no viacerí z tých, ktorí športovali aj s tečúcim nosom, sa po cvičení cítili lepšie ako tí, čo sa „kurýrovali“ posedávajúc s čajom.

Kedy je to ešte OK...

Podľa odborníkov sa pri príznakoch ako posmrkávanie, škrabanie v hrdle, zapchatý nos či kýchanie, nemusíte prestať s cvičením. Mali by ste však zvážiť intenzitu alebo dĺžku cvičenia, pretože organizmus je predsa len oslabený. No ak sa zbytočne neprepínate, počúvate svoje telo a nenakladáte mu viac ako je vhodné, môže vám cvičenie s prekonaním nachladnutia pomôcť. Ide o to, že vaše dýchacie cesty a tiež cievy sa pohybom rozšíria, čo ad a) uľahčí vaše dýchanie a ad b) pomáha prekonať ochorenie.

...a kedy je to cez čiaru

Ak sa ale príznaky choroby prenesú nižšie ako je hrdlo, začnete kašľať, tlačí vás na hrudníku, objaví sa žalúdočná nevoľnosť či dokonca teplota, je jasné, že cvičiť by ste nemali. Telo potrebuje oddych, tak mu ho doprajte. Inak riskujete aj vážnejšie ochorenie. Veď len prechodená chrípka môže veľmi vážne ohroziť srdce. Snažte sa teda rešpektovať signály vysielané telom a nič zbytočne neprepáliť. Za tých pár bez cvičenia dní vám určite kondička neklesne natoľko, že by ste ju hravo nedoladili späť.

