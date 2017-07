Miloslav Mečíř dal synovi voľnú ruku. Čo radí rodičom nádejných športovcov?

Legenda nášho tenisu Miloslav Mečíř (52) odmala sledoval olympiády, futbal a atletiku, ktorú si aj vyskúšal. V škole tri roky plával, na dvore hrával hokejbal. Volali ho aj do basketbalovej triedy, ale v tom čase už hrával tenis. Našťastie.

Rád chodievate na ryby. Máme v tom hľadať hlbší zmysel?

Starý otec žil v Žarnovici v domčeku neďaleko potoka a bol rybár. Často išiel ešte pred prácou na Hron. Keď som videl šťuky a kapry vo vaničke na dvore, chcel som chodiť na ryby s ním. Najprv mi spravil lieskovú udicu, neskôr som chytal aj klasickou. Tamojšia príroda ma očarila.

Dokážete v prírode zrelaxovať?

Áno, počas tenisovej kariéry som zažíval stres a napätie na zápasoch, takže na rybačku som utekal od všetkej pozornosti. Vždy som tam prišiel na iné myšlienky.

Bola tenisová kariéra stresujúca?

Slávu som spočiatku nevnímal, lebo v Československu sa o tom písalo málo a vo svete nás málo poznali. Ale ak už máte nejaké meno aj umiestnenia v rebríčkoch a chodíte na veľké turnaje, všetci akoby čakali, že budete stále vyhrávať. No zápasov je veľa a často sa skončia tesne.

Dali vám zabrať aj tréningy?

Aj tie boli náročné. Často trvali dlho a vyžadovali si veľa koncentrácie. Samozrejme, bavilo ma to, ale potreboval som sa nielen zaťažovať, ale aj odreagovať. Napríklad na rybačke.

Iný šport vás nelákal?

Odmala som sledoval olympiády, futbal aj atletiku, ktorú som i vyskúšal. V škole som tri roky plával, na dvore sme hrávali hokejbal. V Prievidzi ma volali aj do basketbalovej triedy, ale v tom čase som už hrával tenis.

Prečo ste si ho vybrali?

Ostatné športy boli skôr hobby. Otec aj starší brat hrávali tenis v rodných Bojniciach a ja som sa popri nich motal na ihrisku. Z antuky som staval kopčeky, kotúľal som si loptičku. Vraj som skúšal hrať aj s drevenou doskou na krájanie, ale to už si nepamätám.

Od roku 1994 je kapitánom

nášho daviscupového mužstva. Foto: Martin Domok

Videla rodina vo vás budúceho profesionála?

Keď vyhral Wimbledon Američan Jimmy Connors, stará mama mi ho ukázala v novinách so slovami: Takú vestu ti upletiem a budeš v nej hrávať. Slovo dodržala a skutočne som v nej trénoval. Chválili mi ju učiteľky v škole. Takže áno, podpora bola.

A financie? Dnes patrí tenis medzi najdrahšie športy.

Nedá sa to ani porovnať. Kedysi fungovali telovýchovné jednoty a kluby. Každý rok sme brigádovali na kurtoch, aby sme na jar mohli čím skôr hrať. Po zime sme oškrabávali starú antuku, preosievali ju, chodili s fúrikmi. Po večeroch už bývali kurty prázdne, tak sme na nich hrávali s bratom aj s jeho rovesníkmi. Ročné členské na jedného hráča bolo stopäťdesiat korún československých.

Herným štýlom ste si vyslúžili prezývku „Veľká mačka“. Išlo čisto o taktiku?

Podľa mnohých som hral netypicky, no každý je nejaký. Povaha hráča sa prejaví aj na jeho hernom štýle a ja som bol skôr skúmavý typ. Keďže som trénoval s otcom a so staršími súpermi, musel som na nich vždy niečo vymyslieť, aby som sa presadil. A to ma posúvalo ďalej.

K vode má Miloslav Mečíř starší blízko nielen vďaka rybárčeniu. Po ukončení aktívnej tenisovej kariéry objavil vodné lyžovanie. Foto:Matej Kalina

Doslova. V roku 1988 ste sa dostali prvýkrát na olympiádu.

Do Soulu som išiel s otvorenými ústami, sám som tomu neveril. Šancu som mal aj predtým, ale turnaj mal byť v americkom Los Angeles a socialistické krajiny ho bojkotovali. Mrzelo ma to, pretože okrem majstrovstiev sveta vo futbale to bola jediná veľká športová slávnosť. Za rok išiel v televízii asi jeden zápas z Wimbledonu.

Z Južnej Kórey ste si odniesli singlové zlato a bronz zo štvorhry. Skvelý úspech!

V prvých kolách som nemal ťažkých súperov. Vedel som, že ak sa mi bude dariť, mám šancu vyhrať. Na olympiáde som prežíval obrovskú eufóriu a tá mi pomohla lepšie sa koncentrovať. Takých dní je v kariére aj v živote skutočne málo. No v tom čase ma už bolieval chrbát...

Veď ste mali len dvadsaťšesť rokov!

Bolesti ma začali trápiť skôr, ale spočiatku som ich za jedno poobedie zmiernil regeneráciou. Časom sa to predlžovalo a musel som vynechávať turnaje. Ku koncu som sa už viac liečil a regeneroval, ako hral.

Čo sa dialo potom?

Nakoniec mi vo Francúzsku operovali naraz tri platničky, ale nedopadlo to dobre. To by som však nerád rozoberal.

Všetko zlé je na niečo dobré a dnes ste uznávaný tréner. Robíte hráčom aj psychológa?

Za mojich čias sme mali v trénerovi priateľa i psychológa. Dnes sú hráči zvyknutí na podporu celého tímu. Ako tréner sa občas radím s odborníkmi, hráči majú možnosť porozprávať sa s psychológom. Najdôležitejšie je pripraviť ich na to, čo ich čaká, a ako také situácie zvládať. Ak je hráč sebavedomý, rady od psychológa nepotrebuje.

Prichádza sebavedomie s kondíciou?

Skôr s úspechmi. Ale niektorí sa sebavedomí narodia a to je vždy vítané. Ísť na zápas s myšlienkami na prehru predsa nemá zmysel.

Tenisu sa venoval aj váš syn Miloš Mečíř mladší. Nemrzí vás, že dal prednosť hudbe?

Nechal som mu voľnú ruku. S gitarou začal až na sklonku tenisovej kariéry a dnes už nehrá profesionálne. Ja som, na rozdiel od neho, drevený na hudobné nástroje. „Mladého“ to však veľmi bavilo. V kútiku duše ma trocha mrzelo, že tak neprepadol aj tenisu...

Čo radíte rodičom budúcich tenistov?

Každé dieťa by malo mať základné pohybové schopnosti. Na rozbehnutie budúcej kariéry sú vhodné krúžky i kluby. Dieťa by si však malo samo vybrať svoj obľúbený šport. Môžete ho istý čas do niečoho tlačiť, ale ak si aktivitu neobľúbi, ťažko sa z neho stane dobrý hráč. Dievčatá bývajú poslušnejšie a dokážu hrať tenis s trénerom, chlapci zas inklinujú ku kolektívu a jeden z nich je zvyčajne najlepší. Uvedomte si, že do tenisu dáte nielen peniaze, ale aj veľa svojho času. Deti vás potrebujú na tréningoch i na turnajoch.

