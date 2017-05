Najrýchlejšia finalistka súťaže Z gauča na maratón: Schudla 9 kíl a prestala fajčiť

Už medzi finalistami prvého ročníka súťaže z Gauča na maratón sa nedala prehliadnuť. Silvia Kleinová (31) vždy sršala nákazlivou dobrou náladou. Počas prípravy schudla, prestala fajčiť a polmaratón zabehla najrýchlejšie!

Predtým sa na žiadnych pretekoch nezúčastnila a behala len občas. K zabehnutiu košického polmaratónu ju nakopla až naša súťaž Z gauča na maratón. „K myšlienke zabehnúť ho ma priviedla iba táto motivačná a vtipná výzva v časopise Zdravie. Ale ešte pred vyhlásením desiatich kandidátov som si sama kúpila registračné číslo. Bola som už naštartovaná, rozhodnutá, tak som si účasť poistila.“

Čítajte aj: Trúfate si na maratón? Nie bez vody a horčíka! Toto riskujete, ak zabudnete

Schudla 9 kíl

Cieľ Silvie Kleinovej bol od začiatku súťaže jasný: zlepšiť si kondíciu, naučiť sa disciplíne a vyhrať. Svojou dobrou náladou vždy povzbudzovala aj ostatných účastníkov. Od začiatku vnímala všetko pozitívne – a na konci bolo čo! Schudla deväť kilogramov a pravidelný tréning sa pretavil do rastu svalovej hmoty i do zmeny životného štýlu. Ako sa pozerá na prípravu s odstupom času a čo odkáže novým súťažiacim?

Postaviť sa z gauča

Podľa Silvie bolo na začiatku súťaže najťažšie postaviť sa z gauča a dodržiavať každodenný tréningový harmonogram. „Kým sa vám beh dostane do krvi, musí poriadne zapracovať vaše odhodlanie a pevná vôľa. Aj ja som mala dni, keď by som sa venovala hocičomu inému, len nie behu, ale mala som stanovený plán a ten som chcela dodržať.“ V septembri v rámci tréningov zabehla dvesto kilometrov. „Predtým som si vedela predstaviť iba dvojstovku v peňaženke,“ konštatuje s nadhľadom.

Najväčšie chyby bežeckých začiatočníkov: Ako sa motivovať a vytrvať?

Rada na diaľku

Pri tréningoch je najdôležitejšia disciplína, dlhšia prestávka sa vám môže vypomstiť. Každá časť plánu má presný význam. Dodržiavať ho možno aj bez osobného stretnutia s trénerom. Radiť sa dá aj na diaľku, ale len tomu, kto chce počúvať. „Mohli sme kedykoľvek spolu komunikovať. Naozaj každému odporúčam, aby poctivo dodržiaval plán a rady trénera Michala Vargu,“ apeluje na nových súťažiacich Silvia Kleinová, ktorá počas polročnej prípravy nemala vážnejšiu krízu. Dopredu ju ustavične hnala aj zdravá súťaživosť. Počas prípravy sa jej dokonca podarilo prestať fajčiť. „Spoznala som super ľudí a pre mňa bola celá súťaž len o pozitívach,“ dodáva.

TAKTO si Silvia pred súťažou vymakala postavu!

Dav plný energie

V Košiciach štartovala Silvia na svojich prvých bežeckých pretekoch. Necítila sa pod tlakom? „Áno, pod tlakom tiel a energie,“ smeje sa. „Predstavte si jedenásťtisícový dav, ktorého ste súčasťou. Bol to pre mňa zaujímavý zážitok. Bežalo sa mi výborne. Určite aj vďaka tomu, že som bola dostatočne natrénovaná, ale svoje urobilo aj to, že som sa zavesila na bežca Ivana," hovorí Silvia o spolumaratóncovi, ktorý jej spadol z neba a bežali sme spoločne. "Hneď po dobehnutí som musela skonštatovať, že mi ešte nikdy v živote neubehla hodina a štyridsaťosem minút tak rýchlo," opisuje neopísateľná pocit, ktorý praje zažiť každému.

Zabehne aj maratón

Pre Silviu to bol natoľko pozitívny zážitok, že do Košíc sa chystá aj tento rok. Chcela by však vyskúšať maratón. Prihlásenie do súťaže tak naštartovalo u Silvie aj zmenu životného štýlu. Popri pravidelnom tréningu si upravila jedálny lístok. Postupne prestala jesť sladkosti, sladené nápoje a pečivo. Na polmaratón vybehla vo výbornej fyzickej kondícii. „Momentálne som napríklad objavila čaro fitnesu. Trénujem pod dohľadom osobného trénera, príprave na maratón sa budem venovať neskôr.“

Ešte v jeseni absolvovala Silvia deväťstokilometrovú cestu do Compostely. Mohla tak náročnosť porovnávať: „Maratón vás nepočká, Santiago de Compostela áno. Keď vám nechýba nadšenie, zvládnete úplne všetko. Odporúčam absolvovať oboje. Som nesmierne vďačná za túto skúsenosť.“

Náš tip: Nepriberajte doma pred televízorom, vybehnite na preteky so psom!