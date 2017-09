Nevzdávam sa! Nepresvedčivo obvinený Matej Tóth začal opäť trénovať

Práve sa pripravoval na majstrovstvá sveta, keď mu zazvonil telefón a obrátil jeho život hore nohami. Podozrenie, že Matej Tóth (34) dopoval, je absurdné aspoň ako fakt, že svoju nevinu sa mu nemusí podariť dokázať.

Začiatkom júla prenikli na verejnosť informácie o nezrovnalostiach v jeho biologickom pase, v rámci ktorých sa skloňuje aj podozrenie z dopingu. Preto Matej nemohol štartovať na majstrovstvách sveta.

„Ako je možné, že vás niekto môže obžalovať, aj keď si nie je stopercentne istý? Tieň podozrenia ostane navždy a niektorí ľudia ho budú využívať. Nemá význam ľutovať sa, beriem to ako výzvu, lebo viem, že som nevinný," hovorí Matej.

„Vzali mi tú čistú naivitu, že šport je krásny." Foto: Matej Kalina

V apríli sa hekeri nabúrali do údajov Svetovej antidopingovej agentúry a vysvitlo, že nezrovnalosti v biologických pasoch mali naozaj mnohí. Aj špičkoví atléti. Ale u väčšiny z nich stačilo, že to vysvetlili. Prečo nie u Mateja Tótha?

Ľudia vám veria.

Vnímam veľmi pozitívne, že verejná mienka stála na mojej strane. Povzbudilo ma to a posilnilo, lebo som zrazu nebojoval sám za seba proti všetkým, ale za celé Slovensko. Najhoršie obavy sa nenaplnili. Navyše, práve v tom období prežívalo veľa kamarátov ťažké rodinné stavy či choroby, ktoré ich zasiahli, a ja som si vravel, že to, čo sa deje mne, je síce zlé, ale je to len šport. A šport je aj o tomto. Hlavne, že sme zdraví a deti nám robia radosť.

Ako vlastne funguje systém biologických pasov?

To presne nikto nevie, lebo softvér, ktorý ich vyhodnocuje, je tajný. No keby som robil niečo nekalé, bral krvné transfúzie alebo hormonálne látky vplývajúce na krvotvorbu, dávam si veľký pozor. Antidopingoví komisári môžu prísť kedykoľvek. Každý má nárok na dve vynechania dopingovej skúšky. Ani raz som nevynechal! Aj okolnosti konkrétneho odberu mohli ovplyvniť výsledok.

Ako to vníma vaša rodina?

Rodičia a manželka to vnímajú veľmi ťažko, ale mám v nich nekonečnú podporu. Sú si takí istí ako ja, nemusím ich o ničom presviedčať, nič vysvetľovať. Rodičia to berú aj ako útok na nich, lebo oni ma vychovávali k čestnosti a zrazu to niekto spochybňuje a ubližuje ich dieťaťu.

Matej žije v Banskej Bystrici s manželkou Lenkou a dcérami Emmou (10) a Ninou (8). Foto: Michal Smrčok

Viac vo FOTOGALÉRII.

Trénujete ďalej?

Nikdy som nešportoval len preto, lebo chcem dosiahnuť najvyššie priečky. Športoval som, lebo ma to baví, a tú radosť mi zobrali. Motivácia išla dole, vzali mi tú čistú naivitu, že šport je krásny a ja si ho užívam. Tri mesiace to neriešim. Chodím si zašportovať, ale nehovorím, že trénujem. Športovať by sa malo, masový šport je super, hoci som stratil ideály o tom vrcholovom.

Ste pripravený aj na to, že skončíte?

Ak bude kauza pokračovať, je otázne, či budem mať v sebe silu pokračovať. Aj keď šport mám rád, stále som ho vnímal len ako prostriedok, aby sme s mojou rodinou boli šťastní. Bez toho to nemá význam.

Baví vás pomáhať?

Pomáhať je moje presvedčenie. Preto som sa okamžite stotožnil s projektom Bojovníci za zdravie. Pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú. Nie každý môže pomôcť finančne alebo len smietkou, ale môže, ide to! Len sa tak treba nastaviť a to ešte nie je u nás bežné.

Aké sú skutočné záujmy Svetovej antidopingovej agentúry? Kto rozhodne o jeho nevine a čo bolo a je na obvinení pre Mateja najhoršie? Prečo si podľa neho vychovávame nešťastnú generáciu a čo sa chystá majster sveta napriek krivde robiť? Celý rozhovor nájdete v októbrovom čísle časopisu Zdravie!



Prelistujte si aktuálne číslo Zdravia ► TU!