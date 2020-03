Otestujte sa! Ako ste na tom, potrebuje si vylepšiť kondíciu?

Orientačný test vám zaberie pár minút. Stačia štyri cviky a budete vedieť, v ktorej oblasti by ste mali zabrať.

Dobrá fyzická kondícia nie je len pre športovcov. Ak ju máte, uľahčí vám bežný život. V pohode pobehnete za autobusom, bez problémov vybehnete na štvrté poschodie, keď sa pokazí výťah. Malý test, ktorý pripravil magazín Fit for Fun vám prezradí, kde máte rezervy. Testom si môžete spestriť aj stretnutie s kamošmi. Zabavíte sa a zistíte, kto je na tom najlepšie. Vo všetkých bodoch by ste sa mali zmestiť do predpísaných výsledkov. Ak ich presiahnete, je to vo váš prospech.

Sila

Vzpor alebo „klik“. Oprite sa o špičky nôh a dlane rúk, ktoré položte pod úroveň pliec. Spevnite celé telo, zadok neťahajte nahor. Potom pokrčte ruky. V krajnej pozícii by ste mali mať tvár 5 až 10 centimetrov nad podlahou. Dámy môže cvičiť verziu na kolenách. Cvičte 30 sekúnd. Ženy by myli za tento čas stihnúť v priemere 16 až 20 opakovaní, muži 18 až 24 opakovaní.



Koordinácia

Vyzujte sa a postavte sa na rovnú zem. Jednu nohu zdvihnite do výšky 10 až 15 centimetrov, ruky dajte v bok. Zdvihnutá noha nemôže prísť do kontaktu so stojnou, ani sa inak opierať. Pozíciu udržte bez toho, aby ste strácali rovnováhu. V pevnom stoji by mali muži i ženy vydržať v priemere 10 sekúnd.

Ohybnosť

Sadnite si s vystretými nohami. Prsty na chodidlách držte tak, aby smerovali nahor, urobte z nich takzvané fajky. Nadýchnite a s výdychom sa predkloňte tak, aby ste položili ruky čo najďalej na nohy. Nemali by ste cítiť bolesť. V pozícii by ste mali bez problémov vydržať minimálne tri sekundy. Dámy by mali bez problémov dočiahnuť na špičky a ďalej, pánom môže k dotyku chýbať najviac dĺžka prstov.



Vytrvalosť

Odmerajte si pulz v pokoji. Postavte sa pred schod. 90 sekúnd vystupujte na schodík jednou nohou, potom ich vystriedajte. V rýchlosti výstupu je dôležitá vaša hmotnosť. Ak máte do 60 kg mali by ste za 90 sekúnd vystúpiť 45-krát. V rozmedzí od 61 do 80 kilogramov 37-krát a nad 80 kilogramov 30-krát. Na záver si 15 sekúnd merajte pulz a vynásobte ho štyrmi. Od tejto hodnoty odpočítajte počiatočný pulz. Priemerné výsledné hodnoty by sa mali u dám pohybovať od 60 do 69 a u mužov 50 až 59.