Počet svalových buniek je daný. Záleží len na vás či ich zväčšíte

Kým niekomu stačí na vyformovanie tela pár mesiacov, iní potrebujú roky tréningu. Rozdiely existujú aj medzi jednotlivými partiami tela.

Niekomu sa objavia svaly rýchlo na rukách, avšak s nohami sa poriadne potrápi. Inému sa ihneď zväčšia stehná, ale tehličky na bruchu zostávajú iba snom. Rast svalovej hmoty ovplyvňuje hladina hormónov v tele. Muži sú silnejší ako ženy, lebo v ich organizme sa nachádza oveľa viac testosterónu. Vďaka tomu naberajú svalovú hmotu rýchlejšie. Jej budovanie závisí aj od počtu svalových buniek v každom svale. Výskumy potvrdili, že každý sa narodí s ich presne stanoveným počtom. Intenzívnym tréningom sa zväčší iba veľkosť svalových vlákien.

Spolupracujte

Čo chcete dosiahnuť? Len ak si dáte túto otázku, budete vedieť tréner presne nastaviť druh cvičenia, jeho stavbu i záťaž. Na to, aby ste dosiahli výsledky v naberaní svalovej hmoty, musíte cvičiť minimálne 3-krát do týždňa. Najmä na začiatku požiadajte o pomoc odborníka. Nevhodný výber cvikov, prípadne zlá technika môže okrem bolestí chrbta či kĺbov, vyústiť do nerovnomerného rozvoja svalovej hmoty. Jej rast sa môže dokonca úplne zastaviť. Keď si osvojíte správnu techniku a dosiahnete prvé výsledky, môžete sa vybrať na samostatnú dráhu v cvičení.

Športovci vo výhode

Ideálne je striedať posilňovanie s inými aktivitami. Plávanie, beh, korčuľovanie, ale i rôzne indoor aeróbne cvičenia ako napríklad zumba, body work, fat burner, dopomôžu vytvoriť vysnívaný efekt. Telo tak zaťažujete rovnomerne. Pri získavaní svalovej hmoty majú výhodu bývalí aktívni športovci. Svaly a nervový systém si totiž pamätajú, v akej boli kedysi kondícii. Ak ste z nejakého dôvodu prestali cvičiť a po čase opäť začnete, obnovia sa svaly rýchlejšie ako tým, ktorí nikdy výrazne nešportovali. Získanú formu si musíte udržovať. To sa vám podarí len v prípade, keď vás šport baví. Cvičenie neberte ako trest, ale ako životný štýl. Môžete cvičiť aj každý deň niekoľko hodín, ale keď po príchode domov zjete všetko, čo vidíte, efekt sa nedostaví. Bez úpravy jedálneho lístka sa postava nevyformuje!