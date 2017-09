Radí tréner a výživová poradkyňa: Ako bojovať s únavou po športe?

Pociťujete pri športovaní únavu, nevládzete s dychom a zamýšľate sa, či sa u vás rozvíja astma? Môže vám len chýbať minerál.

Vo väčšine prípadov sa za ťažkosťami skrýva zlé zloženie stravy v kombinácii s fyzickou aktivitou.

Riskantné diéty

Športovci potrebujú viac železa. „Tvrdý tréning stimuluje zvýšenú produkciu červených krviniek a krvných ciev, preto automaticky stúpa dopyt po tomto mineráli,“ približuje výživová poradkyňa a zároveň ženská transformačná trénerka Katarína Michalková. Pokles hladiny sa rýchlejšie prejavuje u aktívnych vytrvalostných športovcov, najmä žien. Skrýva sa za tým nielen väčšie svalové zaťaženie, potenie, ale aj pravidelný menštruačný cyklus. To všetko oberá organizmus o železo. Ak sa k tomu pridá nevyvážená strava, problém je na svete.

V praxi to so svojimi zverenkyňami už neraz zažil aj tréner Michal Varga. „Jedným z najlepších zdrojov železa je červené mäso. Mnohé dievčatá však v určitom veku začnú so stravou experimentovať. Úplne vyčiarknu alebo minimalizujú príjem mäsa, ale ničím si to nevykompenzujú. Životosprávu nemajú pod kontrolou,“ upozorňuje odborník. „Malátnosť, ktorá sa prirodzene dostaví, sa často zamieňa za tréningovú únavu a športovkyne idú ďalej, pokračujú v aktivite. A v zlom stravovaní.“ Ťažkosti s hladinou železa v krvi si v tejto fáze mnohí nepripúšťajú.

Ideálne zdroje železa sú:

chudé červené mäso,

ryby,

pečeň,

hydina,

vaječné žĺtky,

bravčové mäso,

slivková šťava,

sušené ovocie (marhule, broskyne, hrozienka, strukoviny, cereálie, zelená listová zelenina).

Pozor na plytký dych

Postupne sa však pridružujú ťažkosti. Objavia sa dermatologické problémy. Zároveň sa začnete rýchlo zadýchavať. Posledné štádium dáva jasne najavo, že organizmus potrebuje STOP! Môže sa objaviť záchvat podobný astmatickému. „Dievčatá začali dýchať veľmi plytko. Nevedeli sa nadýchnuť do celého objemu pľúc, čo je pri športovaní skutočne veľký problém,“ približuje prejavy nedostatku železa triatlonový tréner. V tejto fáze je návšteva lekára nevyhnutná.

Len odborné vyšetrenie odhalí, či sa za nedostatkom železa skrýva iba zle zostavený jedálny lístok.

K zvýšeným nárokom dochádza aj v prípade silnej menštruácie, keď strava nepokryje všetky straty.

Treťou najčastejšou príčinou je tehotenstvo a celé obdobie dojčenia.

Nebuďte hluchí

Aj v tomto prípade platí, že pri tréningu musíte počúvať svoje telo. Ak ste zrazu väčšmi unavení, rešpektujte tento signál a pátrajte, čo sa za ním skrýva. „Šport vás určite vedie k tomu, aby ste posúvali svoje limity, ale netreba strácať zdravý rozum,“ upozorňuje Michal Varga. „Zjednodušene možno povedať, že každý športovec je sám sebe doktorom. Musí vnímať zmeny. Aj keď prídete za lekárom, musíte mu v prvom rade opísať, čo sa deje, aby sa mohol od informácie odpichnúť. Niekedy sa ťažko pátra aj po zníženej hladine železa.“

Kadiaľ uniká?

Podľa výskumu švajčiarskeho lekára a zároveň i vytrvalostného atléta Beata Knechtleho zvýšené riziko nedostatku železa vzniká pri vytrvalostných športoch, akými sú beh, plávanie alebo bicyklovanie. Športovci v týchto odvetviach stratia za deň 0,2 mg železa močom, 1 až 5 mg „zmizne“ v tráviacom trakte a okolo 2,5 mg vypotia pri tréningu či pri pretekoch, napríklad počas maratónskom behu.

