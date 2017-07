FOTO: Herca Petra Brajerčíka seklo aj z kýchnutia. Dokopy sa dáva špeciálnou jogou

Petra Brajerčíka poriadne potrápili kríže, keď nemal ešte ani tridsať rokov. Čo mu na "chrbát dôchodcu" najlepšie zaberá?

Herec Peter Brajerčík (30) v puberte príliš nešportoval. Hoci mu ortopedička v trinástich poradila, aby skoliózu „rozcvičil“, urobil tak len párkrát. Všetko sa zmenilo s príchodom na vysokú školu. Nádejný herec chcel zhodiť a dostať sa do formy. Začal naplno športovať. Hral hokej, chodieval na túry, prepadol in-line korčuľovaniu. Do roka sa zbavil desiatich kilogramov. Po jednej vysokohorskej túre však nastal v Petrovom aktívnom životnom štýle sek. Ozval sa chrbát, a to nástojčivo.

VIDEOtréning: Vystavte na obdiv pevný chrbát, predídete bolestiam

Prvýkrát vás seklo v dvadsiatich siedmich. Dovtedy vás chrbát nebolel?

Chrbát ma bolel tak bežne. Prvý raz ma seklo asi v prvom ročníku na vysokej škole, ale nebolo to vážne. Vyriešila to návšteva pohotovosti, injekcie a dva týždne pokojnejšieho režimu. Povedal som si, že seká predsa všetkých. Začali ste sa hýbať, ale to vám nepomohlo.

V čom bola chyba?

Nebol to ten správny pohyb, ktorý by mi spevnil kríže. Mal som posilňovať brucho, teraz to už viem. Ešte ma potom párkrát varovne seklo, ale keď ste mladý, neriešite kríže. Na tej osudnej túre som to podcenil. Chrbát som si podchladil a o pár dní ma na hokeji seklo už naozaj.

Tak, že ste sa už ani nepohli?

Išiel som na pohotovosť. Povedali, že to mám len vyležať, ošetrovať suchým teplom a natierať gélom. Ale neskôr som sa dostal na magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila dve hernie (vysunuté platničky, pozn. red.) a jednu vytečenú platničku. Nemal som ani tridsať a mal som kríže šesťdesiatpäťročného chlapa. Doktor na magnetickej rezonancii sa tváril, že operácia je istá.

Ale pod nôž ste nešli. Ako ste sa tomu vyhli?

Neurológ mi povedal, že na operáciu som ešte mladý a veľa môžem upraviť aj cvičením. Uvažoval som o ozónoterapii, ale podľa odborníka by to bolo len dočasné riešenie. Dvadsaťsedem rokov som si telo ničil a pochopil som, že od tohto momentu musím cvičiť až do konca života. Vedel som, že ak prestanem, problém sa vráti.



V šou Tvoja tvár znie povedome prekvapil. Prečo si nemôže dovoliť ostať ležať? Sledujte vo ►FOTOGALÉRII!

A cvičíte?

Približne pol roka som naozaj poctivo rehabilitoval. Štyri- až päťkrát do týždňa asi hodinu. Išlo o cvičenie na fitlopte, s overballom, rôzne posilňovanie brucha. Neskôr som k tomu pridal aj pilates. A potom som opäť začal hrať hokej. Bolesť ustupovala a cvičil som čoraz menej. Asi po trištvrte roku sa však všetky ťažkosti vrátili.

Opäť vás seklo?

V priebehu dvoch, troch mesiacov ma seklo asi pätnásťkrát. Vždy som sa dal za tri, štyri dni dokopy, ale vracalo sa to. Už som ani nešiel k lekárovi. Vedel som, čo mám robiť. Suché teplo, menej pohybu, mastičky. Stačilo, aby som sa zohol k topánke a seklo ma. Pociťoval som beznádej. Ležal som v posteli, kýchol som si a seklo ma. Bolo to hrozné. Nie bolesť, na tú som si zvykol, ale fakt, že sa nemôžem sa poriadne hýbať. Mal som predstavenia, v ktorých som robil kotrmelce, premety...

Bolestivé následky klímy na vašu chrbticu: 7 zásad, ako im zabrániť

Čo ste sa rozhodli pre svoj chrbát urobiť?

Začal som plávať. S trénerom, lebo najdôležitejšia je správna technika. Inak si chrbát môžete poškodiť ešte väčšmi. Našiel som klasickú plaveckú školu, kde som plával s ďalšími ľuďmi pod odborným dohľadom. Až keď som sa to naučil, chodil som plávať sám. Postupne som sa dostal do štádia, že som v dvadsaťpäťmetrovom bazéne zvládol za hodinu šesťdesiat až sedemdesiat dĺžok. Vždy som sa musel premôcť, aby z toho bolo dvadsať dĺžok znak. Je ideálny nielen na chrbát, ale i na brucho.



S herečkou Ivanou Kuxovou má syna Félixa (1,5). Foto: SND

To vášmu chrbtu stačilo?

Občas som chodil na pilates a pravidelne na masáže do jogového štúdia. A práve tam som spoznal Jara Paveka. Asi trištvrte roka sme sa spolu bavili, vysvetľoval mi princípy aštanga jogy, a tak som sa rozhodol, že to skúsim.

Prečo práve aštanga joga?

Jedna z vecí, ktoré ma na nej oslovili, je to, že sa učíte v podstate sami. Nikto vám na hodine nepredcvičuje zostavu. Prvý mesiac som sa venoval len pozdravu slnku. Cvičil som ho päť- až šesťkrát týždenne asi desať až pätnásť minút. Potom som pridával pozície. Musel som ísť do všetkého veľmi opatrne. Problémy som konzultoval s Jarom a on mi dával alternatívy jednotlivých pozícií. V miestnosti je skupina ľudí, ale každý robí svoju zostavu sám, v tempe svojho dychu. Joga by mala byť o dychu, preto aštangu cvičí každý sám.

A bolesť krížov sa stratila?

Asi trištvrte roka som kríže cítil. Napredovať musíte pomaly. Doslova po milimetroch. Kríže cítim, napríklad, keď šoférujem osem hodín. Ale urobím pár cvikov a nepríjemné pocity odznejú. Odkedy sa venujem joge, seklo ma len raz, keď som cvičil v Amerike pri klimatizácii. V pohode som naozaj len vďaka joge, aj s hokejom som si dal na chvíľu pauzu.

Čítajte aj:

Chrbtica