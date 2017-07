Tajomstvo excelentných výkonov: Hráčky Wimbledonu si teda doprajú

Myslíme si, že strava vrcholových športovcov je plná proteínov, kalórií a špeciálne vyskladaná tak, že my obyčajní smrteľníci by sme čosi také nemohli jesť bez toho, aby sme nepribrali. Ani zďaleka to tak nie je.

Laura Chimimba, ktorá je zodpovedná za primárnu zdravotnú starostlivosť WTA, Ženskej tenisovej asociácie, sa pred tohtoročným Wimbledonom, zmienila aj o stravovacom pláne tenistiek. Spolu so športovou dietologičkou Susie Parker-Simmonsovou pomáhala Laura pre svetové hráčky zostavovať menu. Samozrejme, hlavným cieľom bolo vytvoriť jedálniček, ktorý by bol nielen chutný, ale tiež obsahoval všetky živiny potrebné pred zápasmi pre výkony špičkových tenistiek. Možno vás prekvapí, že nejde o nič tajuplné a do jedál sa nepridávajú žiadne špeciálne prísady.

Pozrite sa, čo potrebuje organizmus hráčok z prvých priečok rebríčka WTA aby boli v top kondícii ►►►

Obilniny

Veľmi dôležitá súčasť stravy. Sú plné sacharidov, nesmierne dôležitých pre fungovanie tela. „Chlieb, cestoviny, ryža, krupicová či ovsená kaša, raňajkové cereálie, tortilly, kuskus, quinoa a podobne by mali byť súčasťou našej stravy,“ hovorí Laura. „Sacharidy poskytujú palivo a energiu, ktoré potrebujeme na výkon. A sú základným zdrojom energie pre náš mozog.“

Zelenina

Asi žiadnym prekvapením nie je, že zeleniny by mal jedálniček obsahovať naozaj veľa. Je to potravina bohatá na minerály, antioxidanty, vitamíny a vlákninu. Podľa Laury Chimimbovej až tak nezáleží na tom, v akej forme príde zelenina na stôl. Dobrá je surová aj varená, čerstvá aj mrazená, dokonca i nakadaná alebo sušená. Vítaná je vcelku, krájaná aj pasírovaná. A najlepšie ku každému jedlu denne.

Mliečne výrobky

V tejto skupine potravín odborníčka rozlišuje. Hlavne mliečne výrobky, ktoré boli pri procese úpravy zbavené väčšiny vápnika, nepovažuje Laura za najvhodnejšie. Ide najmä o tavené syry, ďalej smotanu a maslo. Na druhej strane tvrdé prírodne zrejúce syry ako parmezán, čedar, švajčiarske syry či ementál do jedálnička vrcholových športovcov rozhodne patria. Rovnako tak mliečne dezerty vrátane zmrzliny a mäkké syry ako feta, ricotta či ovčí syr.

Ovocie

Na rozdiel od zeleniny stačia tenistkám dve porcie ovocia denne. Podobne kao zelenina môže byť čerstvé, mrazené, nakladanné, sušené... „Ovocie poskytuje hráčkam pri tenise základné palivo. Okrem toho je plné vlákniny, dôležitých vitamínov aj minerálnych látok,“ vraví odborníčka. Za veľmi prospešné považuje najmä jablká, banány, mango, melóny, pomaranče, hrušky, ananás, bobuľové ovocie a hrozienka.

Tuky a oleje

Dosť dlho boli tuky na čiernej listine zdravého jedálnička. To sa ale podstatne zmenilo a výskumy potvrdzujú, že isté množstvo tukov a olejov by sme mali konzumovať denne, lebo len v nich sa dokážu rozpustiť a pre telo využiť niektoré esenciálne mastné kyseliny a vitamíny. „Sú to hlavne omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú napríklad v avokáde, sójových bôboch, mandliach, ľanových semienkach a mastných rybách. To sú tie správne zdroje tukov aj pre tenistky,“ vraví Laura Chimimba.

Mäso a strukoviny

„Sú fantastickým zdrojom bielkovín, ktoré obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny potrebné pre telo. Sú tiež výborným zdrojom železa a zinku,“ hovorí Laura. Odporúča, aby boli proteíny zahrnuté do dvoch až troch jedál denne. Pre vegetariánov je alternatíva aspoň suchá fazuľa, hrach, sója a ďalšie strukoviny a výrobky z nich, vrátane tofu. Mäso je odporúčané úplne všetko od hydiny cez bravčové po divinu, ryby aj dary mora, tiež vajcia a aj orechy a semená.

Na čom si teda pochutnávajú hráčky WTA?

Počas vrcholových turnajov ako je aj Wimbledon nechýbajú na ich stole napríklad cestoviny fregola s grilovanou zeleninou, marinované pečené kura s hrozienkami a kuskusom, hejk s pórom a novými zemiačkami, červený grapefruit. Ako dodáva odborníčka na stravu vrcholových športovcov, kľúč pre zdravú stravu je v tom, že zbytočne neobmedzujete žiadnu skupinu potravín, ale vychutnávate si ich v rozumnej miere všetky!