Viete si uvoľniť krčnú chrbticu? Vyskúšajte domáci tréning so Zorou Czoborovou

Zacvičiť si môžete hneď po zobudení či počas voľného či pracovného dňa. Krčná chrbtica potrebuje uvoľnenie ako soľ, len tak si ju udržíte zdravú.

Sedíte a pozeráte sa do mobilu, počítača či do kníh. Uvoľnenie si zaslúži každá krčná chrbtica. „Cvičiť môžete hneď ráno, keď sa prebudíte v posteli. Práve vtedy je ideálny čas na uvoľnenie krčnej chrbtice,“ radí trénerka Zora Czoborová. „Platí to aj preto, lebo za mnohými problémami s touto časťou chrbta sa skrýva zlý vankúš.“ Pri sedavom zamestnaní potom ťažkosti len pribúdajú. Cvičiť môžete hneď v posteli. Ak vám mäkší povrch nevyhovuje, pokojne si zoberte podložku a cvičte na zemi.

