Váš príbeh: Mínus 70 kg za 8 mesiacov. Erik zmenil telo myslením

Erik Farkaš (24) sa musel rozhodnúť. Bude sa ďalej ničiť prehreškami tak, že sa nezmestí na redaktorskú stoličku v rádiu, alebo naštartuje extrémnu premenu tela aj mysle.

Nemusíš, ak chceš zostať slabý a tučný. „Veta, ktorú mi Viktor povedal na jednom z prvých tréningov a ktorú si opakujem zakaždým, keď sa mi nechce spraviť posledné opakovanie, ísť na tréning či dodržať stravu,“ prisviedča športový novinár, že pri chudnutí ide o prísnu disciplínu. Aj pri jeho chudnutí takmer z dvoch metrákov, ktoré ho počas priberacieho maratónu tlačili ku dnu.

Nudil som sa

K 190 kilám sa prepracoval nesprávnym postojom k životu. „U mňa išlo o meganezdravé veci – dva litre kofoly a balík čipsov večer pri futbale, čokoláda o tretej ráno, aby som vydržal písať. Počas olympiády či majstrovstiev sveta v hokeji som pracoval aj šestnásť hodín denne pre tri redakcie súbežne,“ sype si popol na hlavu. „Prestal som športovať. Mali sme neštandardné rodinné problémy. Prestalo mi záležať na zajtrajšku. Viniť môžem len seba. Musel som opustiť svoje prostredie, aby som sa spoznal,“ spomína, ako sa rozhodol premiesiť priority počas života v Anglicku prácou v miestnej pekárni. „Tam som mal dosť času premýšľať. Na Slovensko som sa vrátil s trojročným plánom,“ vysvetľuje Erik, že na jeho začiatku bola príležitosť pracovať v najznámejšom slovenskom rádiu. No okrem „dreamjobu“ chcel pre seba viac.

Najprv hlava

Nemal žiadne zdravotné problémy, ale smeroval k nim. „Aj svoju premenu vnímam ako uvedomenie si problému, jeho analýzu a odstránenie,“ racionalizuje s odstupom svoje rozhodnutie zhodiť hmotnosť menšieho chlapa. „Hovorí sa, že sedemdesiat percent úspechu tvorí strava, tridsať percent cvičenie. Pomer by som upravil na tridsaťpäť a pätnásť, zvyšok je nastavenie v hlave. Chyba, ktorú robí väčšina ľudí, je zvažovanie, či zvládnu tréningy, stravu. Len čo vo vás vznikne zárodok túžby po zmene, mali by ste sa do nej okamžite pustiť. Od chvíle, keď začnete, vás čakajú už len ľahšie kroky,“ hovorí.



Viac ako tréner

Najdôležitejším momentom bolo preňho úvodné stretnutie s osobným trénerom Viktorom Vinczem. „Spomínam si na prvú kávu, na ktorej nepadlo jediné slovko v podmieňovacom spôsobe. Od prvého momentu sme sa bavili o tom, čo bude o rok, dva. Jeho individuálny prístup bol pre mňa najmä sprvu veľmi dôležitý. Na prvom tréningu som nebol schopný spraviť technicky správny drep, cvičil som s činkami bez závaží. Keď však každý týždeň robíte pokrok, núti vás to prekonávať sa, spoznávať možnosti a úžasnú silu svojho tela." Z troch tréningov týždenne sa stali štyri hodiny fyzickej prípravy a štyri štyridsaťminútové kardiotréningy. Stredy patria futbalu.

Jem viac

Mal obavy zo stravy. „Paradoxne jem viac vecí než predtým. Ale správnych! Viktor mi naordinoval vyváženú stravu so všetkými potrebnými zložkami. Denne skonzumujem pol kila mäsa, nechýbajú sacharidy vo forme ryže, kaiseriek či vločiek. Všetko, čo denne zjem, prejde váhou, aby som do kalórie držal potrebný deficit. Zďaleka nehladujem, spočiatku som mal dokonca problém zvládnuť dennú porciu. A napriek tomu som prvý polrok chudol desať kíl mesačne,“ vysvetľuje, že aj drina môže príjemne chutiť.

Telo mení myseľ

Viac než fyzickú premenu si váži zmenu, akou prešla jeho myseľ a vnímanie života. „Dnes som energický a pozitívne mysliaci športovec zvnútra rozbíjajúci telo toho pecivála, ktorým som býval. Nech stojíte pred akoukoľvek životnou situáciou, jediné, na čom záleží, je vaša reakcia. Moja bola roky nesprávna, no s ľútosťou nežijem. Podľa teórie rozpálenej platne, musel som na ňu siahnuť, aby som sa poučil. Mám dvadsaťštyri rokov a po prvýkrát v živote sa cítim silný, šťastný a voľný.“

