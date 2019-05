VIDEO: Ovisnuté brucho po pôrode? Diastázu vyriešia jednoduché cviky

Trpí ňou každá 3. tehotná žena, no väčšina o svojej diagnóze nevie. Naspäť do formy sa dostanete s cieleným cvičením.

Ste už pár mesiacov po pôrode a podľa pohľadu ľudí vám je jasné, že hádajú, či ste opäť v tom? A vy za svoje brucho viníte tých pár navyše kíl, ktoré vám z tehotensta ostali? Ani jedna možnosť nemusí byť správna. Napriek tomu že ide o pomerne častú chorobu, mnohé ženy o nej nevedia a s vypuklým bruchom sa trápia roky. Pritom stačí len správna diagnostika a špeciálne cviky na úpravu brušných svalov.

Naspäť do formy

Mnohé matky, ktoré mali pred pôrodom ploché brucho, sa dlho aj po narodení dieťaťa trápia s ovisnutými brušnými svalmi. Za normálnych okolností by sa mali dostať do pôvodného stavu do 6 až 8 týždňov po pôrode. Viditeľne vystúpené brušné svalstvo však naznačuje, že niečo nie je v poriadku. Pritom nejde len o estetický problém, ale aj patológiu, ktorú treba riešiť, vysvetľuje odborník.

Neudrží svaly

„Pri diastáze dochádza k rozostupu svalov, ktoré tvoria prednú brušnú stenu. V strede je brucho predelené väzivovým pruhom, odborne nazývaným linea alba, na ktorú sa upínajú niektoré svaly,” vysvetľuje gynekológ Peter Šaško. V dôsledku vnútorného tlaku a rastúceho tehotenského brucha je práve toto miesto najviac ohrozené. „Sval v mieste linea alba je najslabší a ľahko tu dôjde k rozostupu svalov. V strede tohto väziva sa nachádza pupok. Rozostúpený sval neudrží svaly pokope a vytvára sa v strede medzera, ktorá ide od pupku až k panve,” opisuje priebeh patológie gynekológ.

Nepozdáva sa vám? Jednoduchý cvik odhalí diastázu

Vyčnievajúci hrebeň

Pritom oslabené a málo elastické svaly sa môžu dostať do pôvodného stavu, no obyčajné brušáky pri diastáze nepomôžu. Najskôr gynekológ potvrdí, či o diastázu naozaj ide a potom určí liečbu. „Rozostúpené svaly sa prejavia ako vyčnievajúci hrebeň v strednej línii brucha. Ich hranice sa dajú nahmatať, keď je sval napnutý. Napríklad keď žena leží s pokrčenými kolenami alebo keď zdvihne nohy niekoľko centimetrov od zeme,” objasňuje gynekológ. Ak sa oddelí priamy sval už počas tehotenstva, je možné pod kožou nahmatať maternicu.

Rizikové skupiny

Diastáza sa vyskytuje najmä u tehotných žien, ktorým sa nadmerne natiahne brušný sval alebo ich svaly stratia elasticitu. Rizikový je vek nad 35 rokov, vysoká pôrodná hmotnosť dieťaťa, viacpočetné tehotenstvá alebo ide o dôsledok nadmerného cvičenia po prvom trimestri. Diastázou je podľa štatistík zasiahnutá až jedna tretina tehotných žien. „Pritom u tehotných nie je nutná žiadna liečba, po pôrode sa stav upraví spontánne. Odporúčajú sa však rôzne cviky, ktoré napomáhajú spevniť tieto svaly,” hovorí lekár.

Kedy začať cvičiť

Ak tehotenstvo prebehlo prirodzene, je možné začas s cvičením hneď po skončení šestonedelia. V prípade, že pôrod bol vykonaný cisárskym rezom, odborníci odporúčajú počkať s cvičením minimálne 3 mesiace. „Dôležité je poradiť sa s lekárom, pretože pri diastáze hrozí pri nadmernom zaťažení svalov pruh. Pri malom rozostúpení svalov sa odporúča nosiť sťahovacie pomôcky. Ak ide o ťažšiu formu diastázy, vtedy sa doporučuje chirurgická plastika. Považuje sa však za poslednú možnosť,” dodáva gynekológ Šaško.

Video: Ako cvičiť pri diastáze

Zdroj videa: youtube.com/MomsIntoFitness

