VIDEO: Tieto pohyby vás zbavia bolesti chrbtice aj termínu operácie

Ide to aj bez liekov, magnetov, operácií a na ne nadväzujúcich komplikácií. Tak prečo si to neuľahčiť? Stačí sa pohnúť správnym smerom.

Zdravá chrbtica ide ruka v ruke s pevným brušným svalstvom. A to budete mať k terapeutickému cvičeniu ako bonus. No nie je to super?

Ako vám SM opraví platničku?

Táto skratka znamená stabilizáciu a mobilitu. Ide o súbor asi jedenástich základných cvikov na liečbu, prevenciu, regeneráciu i kondíciu. SM si poradí s bežnými bolesťami chrbtice, ale aj so štrukturálnymi chybami, zmierni skoliózu alebo stopne zhoršovanie jej stavu. Na zostavenie cvikov využil český lekár Richard Smíšek takzvanú metódu špirálovej stabilizácie. Jednoduché pohyby rúk ťahom elastického lana aktivujú súbory svalov, ktoré zaistia stabilitu počas pohybu a jeho správne vykonanie.

Okrem toho je znížený tlak vyvíjaný na platničky, tie majú viac priestoru, kyslíka a môžu nasávať tekutinu. Aktivované svalové reťazce zužujú obvod pása a ťahajú telo nahor. Pravidelným cvičením možno zlepšiť stav chrbtice natoľko, že napraví aj vyskočenú platničku a ušetrí vás od operácie. Jedinou podmienkou úspechu je pravidelnosť a správny spôsob cvičenia.

Aj človek bez ťažkostí by mal v začiatkoch cvičiť s fyzioterapeutom. Pozrite sa, ako vyzerá cvičebný systém zostavený doktorom Richardom Smíškom:

Čo sa skrýva za DNS?

Dynamická nervosvalová stabilizácia nie je iba prevenciou bolesti. Fyzioterapeut vám pomôže odstrániť konkrétny problém. Napríklad bolesť spodnej časti hrudnej chrbtice sa odstraňuje aktivovaním bránice, a to dýchaním do chrbtice. Táto metóda sa uplatňuje aj pri akútnych blokádach. Na zostave cvikov má zásluhu český lekár Pavel Kolář. Odstraňuje pohybové stereotypy akýmsi preprogramovaním centrálnej nervovej sústavy.

Zjednodušene, DNS napráva nesprávne pohybové návyky uložené v mozgu a nahrádza ich správnymi. Akoby ste sa opäť učili hýbať, stáť či zdvíhať, no už si to zapamätáte správne a bez toho, aby ste sa na to v budúcnosti sústredili. Cviky DNS aktivujú hlboký stabilizačný systém. Vďaka tomu sa budete pohybovať tak, aby sa plochy kĺbov neopotrebovali a boli spolu so svalmi rovnomerne zaťažované, nedošlo k poškodeniu či bolestivým blokádam. Cvičí sa veľmi jednoducho, s minimálnou záťažou, vo svalovej súhre, so stabilizovaným trupom a kĺbmi.

Základom bezbolestného života je prijať cvičenie ako jeho každodennú súčasť. Ale stojí to za to a dokonca o pár centimetrom podrastiete.

