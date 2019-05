VIDEO: Výzva! Drep vám vylepší nohy. Vydržíte 100 opakovaní?

Vyše osemnásť miliónov ľudí si kliklo na výzvu, ktorá preverí vašu kondíciu a vyformuje krivky. Objavte nové varianty drepu.

Ak sa do výzvy zapoja aj vaši priatelia, môžu vás potiahnuť k lepšiemu výkonu.Autor: Shutterstock

Pri cvičení sa nebudete nudiť. Výzva obsahuje desať variácií drepu po desať opakovaní. Výhodou je jeho efektívnosť. Postavte sa do stoja rozkročného na šírku pliec, špičky smerujú vpred. Nadýchnite sa a s výdychom prejdite do drepu. Neskôr ich aj vytočíte, prípadne budete unožovať, zanožovať, vždy však platí, že v najnižšej pozícii by kolená nemali predbehnúť špičky.

Odštartujte výzvu ►►►

Zdroj videa: youtube.com/FitnessBlender

Podarilo sa vám odcvičiť celé sériu? Doprajte si deň oddychu a cvičiť drep môžete opäť. Ak ste tréning nezvládli, nevzdávajte sa, chce to len čas. Nezavrhnite ho. Drep patrí k najjednoduchším cvičeniam ako posilniť stehenné svalstvo a zadok.