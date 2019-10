Beháte a váha vám neklesá? Niekde robíte chybu! Možno je to práve táto maličkosť

dnes

Začali ste behať, ale efekt v podobe chudnutia sa nedostavuje? Asi niečo robíte nesprávne. Pozrite sa na to, čo by to mohlo byť.

Rýchla chôdza a beh patrí k najlepším športom, ak viete, ako na to.Autor: Shutterstock.com

Ak ste bežec začiatočník, mali by ste poznať základné pravidlá a vedieť, čo je dôležité. No niekedy aj tí, čo už behajú dlhšie, môžu robiť chyby, ktoré ich oberajú o dobrý efekt športovania. Základné pravidlo je: behať chodievajte pravidelne, inak to nemá taký dobrý účinok. Záťaž postupne zvyšujte, pre začiatok úplne stačí pol hodinka. Dodržiavajte tempo, pri ktorom nelapáte po dychu ale plynulo dýchate. Pred aj po behu sa rozcvičte a spravte strečing. A teraz sa pozrime, kde môže byť chyba, ak už beháte, no akosi nechudnete. 1. Nemáte dosť energie Spaľovať kalórie musíte rozumne a s mierou, takže zjesť po behaní menšie jedlo, ktoré obsahuje bielkoviny, sacharidy a tuky, ale zároveň neprekračuje 150 kalórií, je nevyhnutné. Ak vás po behu napriek tomu stále trápi hlad, znamená to, že sa musíte dostatočne nasýtiť aj pred bežeckým výkonom. vhodné sú hlavne sacharidy, asi pol hodinu pred športovaním. Cieľom predsa nie je hladovať, ale spevniť telo. A na to musíte vládať behať!

