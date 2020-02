Radí odborník: Aj mŕtvy zub môže bolieť! Dá sa eše vybieliť?

Mŕtve zuby odhalí bolesť, ktorá sa objaví pri najmä pri hryzení, najčastejšie po konzumácii teplých nápojov i pokrmov. Ich neblahou vlastnosťou je, že tmavnú.

Zub je oficiálne mŕtvy, keď odumrie živá zložka vnútri koreňového kanálika. Tá pozostáva z ciev, ktoré privádzajú živiny, kyslík a odvádzajú odpadové látky. V dutine sa spolu s nimi nachádza aj nerv a nervové zakončenia, vďaka ktorým chrup reaguje na chlad či teplo. A na bolesť.

„Živý systém by mal byť aktívny celý život, ale z viacerých príčin to vzdá skôr,“ hovorí stomatológ MUDr. Pavol Andel. „Najčastejšia je hlboký kaz. Baktérie preniknú do vnútornej dutiny zuba a vyprovokujú zápal ciev a nervov, ktoré to neprežijú. Nezriedkavou príčinou sú však aj úrazy či zápaly sánky, ďasna alebo okostice. Vtedy infekcia z okolitých tkanív zasiahne nervovo-cievny systém a ten po bolestivom boji prehrá.“ Dobrý zubár je v tomto prípade na nezaplatenie.

Pozoruhodné prepojenie zubov s celým telom. Pokazené spustia mŕtvicu či cukrovku

Nedokonalé odstránenie kazu môže byť problém. „Ak v zube ostane čo i len smietka poškodeného tkaniva a lekár to zaplombuje, zubokazivé baktérie majú ideálne podmienky na množenie – pokoj, teplo a vlhko. Keďže zhora majú cestu dokonale uzavretú, razia si cestu do hlbších živých štruktúr,“ varuje pred nepozornosťou, ktorá stojí nemálo bolesti. A taktiež peňazí. Samozrejme, vás.

Röntgen ho prezradí

Či je zub mŕtvy, lekári rozpoznali kedysi len podľa toho, že pri vŕtaní pacienta nebolel. Dnes bolesť, teda lepšie nebolesť, zamaskuje lokálna anestézia. Našťastie pre mŕtvy je typické, že krátko po obyčajnom zaplombovaní rozbolí. Niektoré zuby dokážu lekára oklamať. „Stáva sa to pri stoličkách s viacerými koreňovými kanálikmi. Stačí, že nervy odumrú len v jednom. Hoci zvyšné nervy sú v poriadku, musia bezpodmienečne von. Aj tak neprežijú.“ Šanca na záchranu mŕtvych zubov závisí najmä od včasnej návštevy lekára.

„Najlepšie už pri prvom príznaku odumierania. Je ním bolesť, ktorá sa objaví pri hryzení, ale najmä po konzumácii teplých nápojov i pokrmov. V mŕtvom tkanive totiž žijú baktérie produkujúce plyny, ktoré sa teplom rozpínajú a spôsobujú ťažkosti.“ Žiaľ, niektorých šťastlivcov bolesti pri odumieraní obídu.

Preventívna prehliadka u zubára: Toto všetko by ste mali vedieť!

„Je to nebezpečné, lebo čím dlhšie zub neošetríme, tým viac hrozí, že sa pod ním vytvorí rozsiahle zápalové ložisko, ohlási sa ohromnou bolesťou, v takom prípade musí zub von,“ opisuje lekár poslednú možnosť. Poľahky jej predídete vďaka pravidelným preventívnym prehliadkam. V rámci nich by vám lekár mal aspoň raz za 2 roky zröntgenovať celý chrup.

Raz a navždy

Alfou a omegou pri ošetrovaní mŕtveho zuba je dôkladné odstránenie odumretých ciev a nervov z koreňových kanálikov. „Ďalší krok je ich dezinfekcia. Najnovšie ju robíme ozónom, peroxidovými, kalciumhydroxidovými a chloridovými roztokmi. Aby sme pacienta uchránili od nepríjemného chuťového zážitku, vkladáme mu do úst špeciálnu bariéru s otvorom len na ošetrovaný zub.“ Po dezinfekcii treba kanáliky vyplniť špeciálnymi drénmi. „V súčasnosti používame materiály zo sklenených vlákien, ktoré zub spevnia. Zaplombovaný by mal vydržať do konca života.

Spájate si kyselinu hyalurónovú s krásou? Prekvapia vás jej liečivé účinky na zuby!

„Ak dbáte o dôkladnú hygienu,“ podotýka lekár. Ošetrenie odumretého zuba je ideálne v rámci jedného posedenia v kresle. Ešte vždy je však zaužívaný postup typický pre minulé roky, keď lekár zub rozvŕtal a na čistenie koreňového systému chodil pacient aj niekoľko týždňov. Riziko infekcie stúpalo a šance na záchranu zuba klesali.

„Jednorazové ošetrenie mŕtveho zuba trvá dlho. Ak pacient príde ráno ako akútny prípad, väčšinou nemá v ten deň čas. Zub treba aspoň nahrubo prečistiť a dať doň špeciálnu antibakteriálnu vložku. Na druhý deň ju musí nahradiť trvalá výplň a plomba,“ upozorňuje stomatológ. Mŕtvy zub sa necháva otvorený len v jedinom prípade. Keď sa pod ním nahromadí zápalová tekutina. Ani vtedy však nesmie byť koreň odhalený dlhšie ako dvadsaťštyri hodín. Zavrieť sa však smie až vo chvíli, keď je zápal preliečený.

Dajú sa vybieliť?

Prehovára vás lekár, aby ste si na mŕtvy zub dali nasadiť korunku, lebo sa ľahko zlomí? „Je síce krehkejší, no korunka je na mieste, len ak chýba veľká časť zubu. Pri menších výplniach postačí dôkladné spevnenie koreňového systému čapmi. Pri veľkej plombe hrozí, že tá sa začne správať ako klin a zub rozštiepi. Vtedy pomôžu len kliešte.“

Neblahou vlastnosťou mŕtvych zubov je, že tmavnú. Kedysi bola príčina jasná. „Ošetrovali sme ich pomocou hmoty s obsahom formaldehydu. Ak aj ostali v zube zvyšky nervov a ciev, vďaka tejto látke zmumifikovali. Mnohí starší pacienti majú práve preto zuby bez zápalových ložísk. Hoci tmavšie,“ vysvetľuje lekár. Dnes tmavnú mŕtve zuby najmä preto, lebo pri ošetrovaní zakrvácajú dovnútra alebo lekár nevyčistí celú dreňovú dutinu.

Zlaté zuby sú dnes už raritou. Aké alternatívy ich nahradili?

Našťastie, dá sa s tým niečo robiť. „Vieme ich vybieliť znútra pomocou materiálov s obsahom peroxidu vodíka. Úspech je však individuálny a ošetrenie treba dôkladne zvážiť. Mŕtvy zub oslabuje. Preto niekedy ovplyvňujeme farbu radšej zvonka, prekrytím fazetami,“ objasňuje stomatológ.

Vytrhnúť a zasadiť nový?

Mnoho lekárov si predsa myslí, že mŕtvy zub by mal ísť von a nahradiť by ho mal implantát. Podľa MUDr. Andela má však zachránený zub oveľa lepšiu prognózu. A je to určite lacnejšie riešenie. „Mŕtve zuby sú veľmi častý problém mladých ľudí. Keby sme ich automaticky trhali v 30-tke a nahrádzali implantátom, nemáme istotu, že im vydrží do 60-tky. Aj preto sa snažíme vlastný zub v ústach ponechať čo najdlhšie. Implantát ho môže nahradiť predsa kedykoľvek.“ No neklamte si, že teraz si zub dáte vytrhnúť, aby ste mali pokoj, a do roka si nasporíte na umelý. Ak sa zdeformuje zubné lôžko, lebo ho nebude mať čo držať vo forme, implantát doň nemôže ísť. Navyše, diera po zube dovolí ostatným zubom pohodlne sa rozostúpiť.

Musia zuby múdrosti von? Stomatológ radí dôležité kritériá, inak riskujete horšie

A vám ostane buď riedky úsmev, alebo jediná nádej v podobe zubov v pohári. Škoda, že už nie ste deti. Či už prídu o zub pri úraze, alebo sa im jednoducho nevyvinul, lekári im môžu dať nový – ich vlastný zub „Nedávno sme 14-ročnému mladíkovi dali na miesto chýbajúcej dolnej šestky hornú osmičku. Výzorom sme ho, pochopiteľne, prispôsobili. V tom prípade však z premiestňovaného zuba neodstraňujeme cievy a nervy. V detskom veku je príznačné, že keď zub presadíme, cievne zásobenie sa obnoví. Zub len zrejme nebude reagovať na teplé alebo studené,“ opisuje stomatológ. Zákrok je však možný iba do istého veku, kým nie je ukončený vývoj koreňov. Osmičky je možné transplantovať aj do dvadsiateho piateho roku. Preto sa oplatí o ne starať!

Horné bolieť môžu, spodné nie

Mnoho ľudí sa sťažuje, že ich mŕtve zuby pobolievajú pri zmene počasia alebo ročného obdobia. „Je to bežné, ale tolerujeme to len pri horných zuboch. Ich korene sú totiž blízko prinosových dutín, preto môžu reagovať na nádchu alebo zápal horných dýchacích ciest. Nejde však o klasickú bolesť. Mali by ste pociťovať nanajvýš mierny tlak,“ vysvetľuje MUDr. Andel. Ak mŕtvy zub vyslovene bolí, treba ísť bezodkladne k lekárovi. Na vine môžu byť zle vyčistené koreňové kanáliky alebo rozvinutá infekcia. Antibiotiká nepostačia. „Je to obľúbené, no otázne riešenie. Zvládnu len akútnu reakciu, ktorá sa pravdepodobne po čase vráti, ale do špičky kanálika sa nedostanú. Antibiotické lieky majú zmysel po úraze, keď dovnútra zubu preniknú škodlivé baktérie a treba ich čo najskôr zahubiť,“ objasňuje stomatológ.

Choré ďasná nebolia. Všímajte si ich, varuje lekárka, závisí od nich zdravie celého chrupu!