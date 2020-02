Lekár radí: Bojíte sa, že ide o infarkt, no môže to byť tetánia. Všímajte si príznaky

Šialené kŕče v žalúdku, brnenie prstov, strata citlivosti, dýchavičnosť. Objavia sa z ničoho nič, a keď si dáte horčík, zmiznú. Aby sa mohli vrátiť, keď budete mať zase toho veľa.

Tetánia dostáva nálepku novodobej pliagy mladých ľudí. Najčastejšie ju totiž diagnostikujú dievčatám a chlapcom od dvadsať do tridsať rokov. „Robí sa z nej mysteriózne ochorenie, ale nie je to tak. Tetánia sa dá liečiť ambulantne, je to zvratné ochorenie a ak pacient dodržiava pokyny neurológa alebo iných špecialistov, vedie normálny život,“ hovorí profesor MUDr. Peter Kukumberg, PhD., prednosta II. neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave-Kramároch.

Tetánia nie tetanus

Upozorňuje, na rozdiel medzi tetániou a tetanom. „Často sa významovo zamieňajú. Tetanus je infekčná choroba, ktorá sa prenáša nebezpečnou baktériou a s tetániou nemá nič spoločné,“ prízvukuje. „Tetánia je trvalý alebo kolísajúci stav zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti. Nervové vlákna, ich funkcia a to, čo zásobujú, svalový systém sú v stave zvýšeného napätia, sú zvýšene dráždivé. Príznakmi sú tetanické symptómy, z ktorých najväčší a najťažší je tetanický záchvat. “

Kŕče v rukách i v nohách, brnenie v končekoch prstov, lapanie dychu, nervozita, rozbúšené srdce, aj to zažíva človek pri tetanickom záchvate. „Vyzerá dramaticky, ale v skutočnosti život neohrozuje a po dvadsiatich až štyridsiatich minútach pominie aj bez liekov,“ hovorí profesor Peter Kukumberg.

Lapanie po dychu

Slovo tetánia je odvodené od tetanického záchvatu, stavu, keď človek dostane z ničoho nič alebo vyprovokovane, napríklad pri rozrušení, kŕče takmer vždy do všetkých štyroch končatín. „Majú typický charakter, prsty na rukách sú skrčené, hovoríme tomu pôrodnícka ruka, podľa hmatu pôrodníkov kedysi v minulosti, tak menili polohu dieťaťa tesne pred pôrodom. Skrčené sú aj prsty na nohách, kŕče sú veľmi nepríjemné, až bolestivé, postihnutý je znepokojený, má tendenciu hlboko dýchať, čím si však stav ešte zhoršuje. Preto mu dávame igelitové vrecko na nos a ústa, aby dýchal doň, a tak korigoval metabolizmus plynov, oxidu uhličitého.

Na prstoch rúk i nôh a aj okolo pier sa objavuje tŕpnutie, človek sa cíti a je vyľakaný, celkovo pôsobí dojmom vážne chorého. Ak lekár takýto stav ešte nevidel, môže záchvat vzbudiť dojem, že ide o závažnú srdcovú alebo mozgovú príhodu. Kŕče však zakrátko odznejú a človeku nič nehrozí. Ale asi sa to ľahšie hovorí, ako prežíva,“ usmieva sa prednosta neurologickej kliniky na Kramároch.

