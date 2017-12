Schudnite rýchlejšie! 10 tipov a už vás nič nezastaví

Začať chudnúť sa zdá byť pre mnohých nemožné. Ľudia mnohokrát jednoducho nemajú motiváciu začať alebo pri chudnutí a cvičení strácajú motiváciu vydržať a pokračovať.

Správna motivácia robí zázraky. Tu je 12 rád, ktoré ju naštartujú ►►►

Prečo vlastne chcete chudnúť?

Jasne si pomenujte všetky dôvody, prečo chcete schudnúť a zapíšte si ich. To zvýši vaše odhodlanie a ostanete dlhšie motivovaní pri dosahovaní vašich cieľov. Denne si ich čítajte a pripomínajte, najmä počas slabšej chvíľky, keď chcete s chudnutím „seknúť“. Nájdite si rôzne pozitívne dôvody, prečo by ste mali schudnúť, napríklad to, že budete zdravší, nájdete si partnera, budete sa páčiť okoliu, zvýšite si sebavedomie alebo si konečne budete môcť kúpiť vysnívane šaty veľkosti M. Mnoho ľudí sa rozhodne schudnúť hlavne kvôli odporúčaniu lekárov, ale výskum ukazuje, že ľudia sú úspešní vtedy, ak sú motivovaní vnútra.